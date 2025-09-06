ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」　難度更升級網讚：物超所值

記者黃冠瑋／綜合報導

作為一款魂系大作《艾爾登法環 黑夜君臨》上線後吸引不少玩家前往挑戰，官方也在先前定期更新高難度永夜王模式，讓玩家體驗超燃戰鬥。如今7位永夜王全數登場後，官方決定推出新的「深夜模式」，除了玩家無法指定Boss外，還沒了地形躲避優勢，玩法難度將更升級，讓許多魂系玩家都大讚，「物超所值」。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》推「深夜模式」。（圖／翻攝自X／@fromsoftware_pr）

▲▼《艾爾登法環 黑夜君臨》推「深夜模式」。（圖／翻攝自X／@fromsoftware_pr）

根據官方公告資訊，FromSoftware宣布將推出第二波難度關卡「深夜模式」，官方強調敵人難度將會大幅上升，同時玩家目標黑夜王BOSS將無法指定挑戰任何一個採隨機方式，同時玩家也不會有特殊地形來躲避攻擊，因此更加考驗玩家操作手法。

此外，此次「深夜模式」將會有專屬的「深層遺物」，雖說配戴時會給予玩家附加減益效果、但玩家可以同時帶有複數BUFF的武器，讓玩法更升級。另外，深度模式下，關卡層數將會反應在難度上，層數越多難度會越增加，官方也強調請玩家可以先嘗試挑戰能否突破深層3，並補充深層4至5是給追求難度極限的魂系玩家而設下關卡，請謹慎思考選擇挑戰難度，消息一出後，讓許多魂系玩家都大讚，自從購買遊戲後感覺物超所值，至於此次遊戲更新將在9月11正式登場。

另外，先前FromSoftware宣布《艾爾登法環 黃金樹幽影》以及《艾爾登法環 黑夜君臨》分別賣出1000萬和500萬套，想必此次更新將會為公司帶來更好收益，以及為後續未來計畫增添更多助益。

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」　難度更升級網讚：物超所值

