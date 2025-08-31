《藥師少女的獨語》快閃店湧人潮！3米貓貓、6大宮廷區直擊

記者楊智仁／綜合報導

席捲全球的超人氣動畫 《藥師少女的獨語》憑藉著各種神祕事件與主角解謎間的吸引人一步一步看下去的故事情節，以及貓貓與壬氏的角色魅力擁有廣大粉絲。「回歸線娛樂、金儀創意」合作舉辦的《藥師少女的獨語》首次大型快閃店於8月30日於高雄駁二特區盛大開展，未開展現場即有滿滿的排隊人龍，現場許多鐵粉遠從不同地區而來，就是為了一賭人氣動畫的展覽與搶購周邊商品。

此次廠商更準備了超精緻的展覽內容，現場有「六大沉浸式宮廷拍照區」3米高貓貓氣偶降臨快閃店，更有眾多實體佈景可以與主角互動合影；「破百款全新周邊商品」，從收藏海報到實用小物應有盡有。還有必拿的「解謎互動遊戲透卡」與「滿額贈禮」活動內容相當豐富且切合動畫主題。

展區入口即是第一大亮點，「華麗宮廷大門」超有氣勢貓貓與壬氏站在入口迎接大家的到來、第二亮點是「主角圍繞的宮廷椅區」特別設置的宮廷座椅讓大家能與貓貓、壬氏、玉葉妃及高順一同合影，體驗華麗的宮廷氛圍。接續的是「經典回憶長廊」場景回顧區更完整重現動畫經典畫面，從第一季中貓貓指認「這個有毒」的名場景，到第二季壬氏於月光下翩然起舞，以及與貓貓一同墜入洞窟的瞬間，彷彿將觀眾再次拉回劇情的精彩時刻。

第四是「腳色宮廷風卷軸區」場景牆另一側則展示多位主要角色的精緻卷軸，貓貓、壬氏、高順、小蘭、樓蘭妃、里樹妃與梨花妃一字排開，宛如親身步入宮廷深處。隨後進入「氣勢主視覺」，歷季的經典主視覺也完整呈現，讓粉絲拍照打卡一次蒐集，最後是本展區最大亮點3米高的貓貓氣偶即將降臨快閃店，會依照監修狀況解禁。

不僅有沉浸式的展區體驗，《藥師少女的獨語》快閃店更推出超過百款全新周邊商品，帶來視覺與收藏的雙重驚喜。從各種服裝造型與Q版設計，到貓貓與壬氏之間的甜蜜互動圖像，都化作不同形式的商品呈現，包含貓貓與壬氏的塑膠海報，無論是主視覺圖兩人身影交錯、一起寫下七夕許願紙條的圖片、各種無框畫、抱枕、硅藻土地墊、杯墊與洗漱墊，讓家裡全部都是《藥師少女的獨語》的身影。

《藥師少女的獨語》快閃店 POP-UP SHOP

活動時間：2025.08.30（六）～11.30（日）

活動地點：高雄駁二藝術特區 自行車倉庫（803高雄市鹽埕區大勇路1號）

營業時間：11:00-19:00