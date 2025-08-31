ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Nike聯手《遊戲王》推「真紅眼黑龍」T恤　一秒變身城之內

記者楊智仁／綜合報導

《遊戲王》不知不覺迎來 25 周年，作品中誕生角色、卡牌、世界觀都相當具有特色，是許多動漫迷共同經典回憶。近期 球鞋品牌 Nike 宣布與人氣作品《遊戲王》合作，將於 9 月 12 日起推出一系列聯名服飾，包含以城之內克也為靈感的外套與真紅眼黑龍主題 T 恤，引起粉絲熱烈期待。

▼Nike聯手《遊戲王》。（圖／翻攝自nike）▲▼Nike聯手《遊戲王》。（圖／翻攝自nike）

高橋和希老師所創作《遊戲王》憑著嶄新世界觀、卡牌戰鬥模式、熱血怪獸對決在全球擁有許多粉絲。繼先前公開的 Air Max 95 QS YGO 鞋款後，本次聯名系列 Nike 進一步推出「Nike x 遊☆戲☆王DM Destroyer Jacket」。外套設計靈感來自城之內的童實野高中時期，採用高級材質製作的復古棒球外套，胸口與袖口綴有 Nike 與遊戲王聯名的 6 款刺繡補丁，並附有可自由更換的客製化徽章。

同場加映的「Nike x 遊☆戲☆王DM 男款 Solo Swoosh T恤」，則以城之內的代表怪獸「真紅眼黑龍」為主題。T恤 100% 純棉製成，正面印有官方合作標誌，背面印上精緻的真紅眼黑龍圖案，共推出黑、白，以及日本限定的平光錫色三款配色。本次聯名商品將於 9 月 12 日上午 9 點 在官方 SNKRS 平台正式開售。

▲▼Nike聯手《遊戲王》。（圖／翻攝自nike）

