《實況野球》真人日劇9月播　同事能力數值化、新人步成功之路

記者楊智仁／綜合報導

KONAMI 經典棒球遊戲系列《實況野球》確定首度改編為真人電視劇，劇名為 《實況野球劇集 2025－平凡新社會人的我走上Success之路－》（暫譯，パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―）將於 2025 年 9 月 26 在日本 ABC 電視台播出。

▼《實況野球》確定首度改編為真人電視劇。（圖／翻攝自官網）

劇情講述熱愛《實況野球》的新進上班族西野純平，偶然發現一款名為「實況社會人」的神祕遊戲，從此公司裡的同事們能力值全都像遊戲角色般被數值化，就連自己的能力也一覽無遺，進而展開一段屬於新人的 Success 成長故事。本劇還將出現多位取材自《實況野球》經典角色的同事角色，包括口頭禪鮮明的「矢部」、個性難以親近的「猪狩」、以及宛如女神般的前輩「山咲」等，將以真人方式登場，卡司名單也引起粉絲高度關注。

這是《實況野球》系列自 1994 年問世以來，首度跨足電視劇領域，劇本由搞笑組合「日本總裁」成員辻皓平執筆，他自承因為太沉迷《實況野球》一度對生活造成影響，更直言「Success 模式就是人生本身」，讓粉絲對本劇劇本充滿期待。KONAMI 表示，本次改編不僅是遊戲跨界的重要嘗試，更希望讓玩家在戲劇中體驗不同形式的「實況野球」魅力。