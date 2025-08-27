《潛龍諜影Delta：食蛇者》解禁開86分　媒體盛讚：經典耐得住考驗

記者蘇晟彥／綜合報導

KONAMI經典作品《潛龍諜影 Delta：食蛇者》（Metal Gear Solid Delta：Snake Eater）將在28日正式登場，稍早在評分網站 metacritic 也公開評分，取得74間媒體均分86的高分，有媒體就盛讚「作為經典重作絕非易事，但完整保留原汁原味。再讓畫質極致提升，推薦所有玩家一定要入坑」，再次吸引玩家討論。

在2004年推出，吸引無數玩家讚賞的《潛龍諜影 Delta：食蛇者》為KONAMI旗下作品中最為人熟知的作品，在先前宣布打造重製版本後，就吸引玩家關注，本次重製板採用虛幻引擎5打造，不僅保留2004年的經典劇情、配音及原聲配樂，更對畫面進行現代化升級，同時增加輔助功能，讓所有玩家都可以輕鬆進入《潛龍諜影》的世界。

儘管在推出前，製作人岡村憲明擔憂是否年輕玩家會無法接受《潛龍諜影》，畢竟是這是2004年經典，同時上一部作品也是在2015年登場，但在媒體評分解禁後，就以均分 86 的高分獲得一致讚賞，有媒體指出在保留原作所有精隨上，將畫面、操作都進行大幅度調整，絕對是一款經得起考驗的遊戲；但也有些媒體指出，有些「不合時宜」的玩法在重製版本看起來為了還原仍然保留，希望這些為之詬病的地方在日後能調整。

《潛龍諜影 Delta：食蛇者》預定於 8 月 28 日推出的諜報動作遊戲（PS5 / Xbox Series X|S / Steam）。