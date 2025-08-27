ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Ubisoft前高層職場騷擾遭判刑...如今執行長也被傳喚

記者楊智仁／綜合報導

法國遊戲大廠 Ubisoft 醜聞持續延燒，繼三名前高層因職場騷擾罪名成立遭判刑後，執行長 Yves Guillemot 也被傳喚，將於 10 月 1 日出庭至法國布羅比尼地方法院。

▼Ubisoft 先前曾傳出職場性騷。（圖／翻攝自ubisoft）▲▼ubisoft。（圖／翻攝自ubisoft）

今年 6 月 Ubisoft 前首席創意總監 Serge Hascoët、前副總裁 Tommy François 及前遊戲總監 Guillaume Patrux，因涉及性騷擾、霸凌與種族歧視等不當行為，遭法院判處 12 個月至 3 年不等緩刑，並須繳交罰款，三人早在 2020 年醜聞曝光後已離開公司。根據判決細節，Hascoët 因「心理騷擾與性騷擾共犯」遭判 18 個月緩刑與 4 萬歐元罰款；François 因「性行為不當與企圖性侵」被判 3 年緩刑與 3 萬歐元罰款；Patrux 則因霸凌被判 12 個月緩刑與 1 萬歐元罰款。

此次傳喚執行長 Yves Guillemot 由工會 Solidaires Informatique 與 4 名相關人士共同提出，理由與先前案件一致。Ubisoft 在聲明中證實收到傳票，但強調檢方先前已裁定「無需對 Ubisoft 或其管理層展開刑事訴訟」重申該立場。面對外界質疑，Ubisoft 執行副總裁 Cecile Russeil 表示，公司「首要任務是確保員工身心安全，並採取零容忍政策，杜絕任何形式的騷擾、歧視與辱罵行為」。公司強調將持續配合法院調查，並重申過去五年來已全力配合司法審理。

