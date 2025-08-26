switch2「鑰匙卡」慘遭日NDL拒絕保存　指稱：沒內容不符合條件

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自6月5日發售以來就成為遊戲圈矚目焦點，除了新機性能受到玩家討論之外，其中「遊戲鑰匙卡」更是掀起網上正反議論。然而關於此設計恐面臨艱難挑戰，世界最大日本國立國會圖書館（NDL）表示，遊戲鑰匙卡不存在遊戲內容，因此不得納入保存資格，再度掀起玩家議論。

▼ 任天堂Switch2遊戲鑰匙卡慘遭日圖書館拒收。（圖／記者蘇晟彥攝）



根據外媒報導，關於此次任天堂新主機Switch 2共分為兩種實體遊玩方式，其一就是玩家熟悉的插入遊戲卡帶，即可遊玩到遊戲，另一種則是此次新加入的「遊戲鑰匙卡」機制，玩家必須插入主機才能啟動遊戲，並且鑰匙卡本身不含任何遊戲程式，玩家要額外透過網路下載內容。雖說此種方式仍可進行二次轉賣，但許多玩家都認為此功能已經失去實體收藏與保存的意義，畢竟遊戲保存是遊戲最大的價值，一旦網路受到限制，這樣「遊戲鑰匙卡」機制就如同毫無意義的空盒。

對此，日本國立國會圖書館（NDL）近日也聲明反對此事，如果有在關注日本Switch 2就會知道，NDL是世界上最大的圖書館之一，同時也是日本法律上唯一能送存的圖書館，過去25年來NDL一直致力於存檔有關電子遊戲的實體內容，其中包括光碟、卡帶等，在此期間收錄了將近1萬款電子遊戲，因此只要被保存進去的遊戲就具有相當大的價值，但此次Switch 2遊戲鑰匙卡恐怕難以被其收錄當中，因為NDL表示，「遊戲鑰匙卡不存在遊戲內容，因此不得納入保存資格」，這項決定無疑是點出了此功能目前被玩家抨擊的最大詬病。

隨著Switch 2遊戲鑰匙卡遭NDL拒收，讓遊戲鑰匙卡再次受到重創，並且這也不是第一次遊戲鑰匙卡遭到批評，像是先前就爆出《歧路旅人0》Switch 2收藏版昂貴價格而且僅僅只是一張遊戲鑰匙卡，就讓許多玩家頗為不滿，此外《女神異聞錄3 Reload》Switch 2移植特別版也僅僅只是一張遊戲鑰匙卡就賣到接近原本遊戲價格，並且還不包含DLC「埃癸斯篇」，可見官方所推出的遊戲鑰匙卡對玩家而言普遍還是不能接受。