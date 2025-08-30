ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲2042》下殺銅板祭終末　狂吸7萬粉回鍋解新作獎勵

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，不過距離上市還需些時日就有許多玩家飢渴難耐，對此官方決定祭出《戰地風雲2042》大優惠，從原價新台幣1,599元下殺至僅79元，新增提前解鎖《戰地風雲6》獎勵，成功吸引7萬玩家重返戰場。

▼《戰地風雲2042》祭銅板優惠迎接《戰地風雲6》。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼《戰地風雲2042》祭銅板優惠迎接《戰地風雲6》。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

隨著《戰地風雲6》大規模公測於日前結束，許多玩家都難以等待新作上市前的調整，於是官方想出了新的解決辦法。在日前更新了《戰地風雲2042》9.2版大型更新，其中久違經典二戰地圖「硫磺島」將會回歸，並且將會新增有關新作通行證「《戰地風雲6》之路」，讓玩家能提前先解鎖關於新作部分獎勵，同時祭出限時優惠，從原價新台幣1,599元下殺至僅79元，以此解決還未上市前的長草之期。

此外，《戰地風雲6》之路將會從8月18日持續至10月7日，也就是《戰地風雲6》上市前3日，其中將可獲得可免費解鎖多達60個獎勵，包含取材自歷代作品（如BF1、BF4）的經典造型，以及24種《戰地風雲6》專屬獎勵。或許是「硫磺島」經典圖回歸再加上官方祭出超低價優惠，讓此次成效非常顯著，根據SteamDB顯示，在23日、24日就成功吸引7.4萬人回歸戰場，創下兩年來新高峰。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

