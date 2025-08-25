ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權　網好奇《任天堂明星大亂鬥》是否回歸

記者楊智仁／綜合報導

索尼宣布將其在格鬥遊戲競技賽事 Evo 的持股，出售給印度遊戲與活動公司 Nodwin Gaming，未來將由 Nodwin 與 RTS 共同持有。這是 Evo 四年來第二次易主，早在 2021 年 Evo 曾由索尼與 RTS（由實況主 Pokimane 創立的人才經紀與品牌顧問公司）共同收購。

▼索尼賣掉格鬥盛事EVO股權。（圖／翻攝自 EVO 2023）▲▼EVO。（圖／翻攝自 EVO 2023）

不過索尼並未完全退出 Evo，持續擔任全球贊助商直到 2028 年，並且是 Nodwin Gaming 支持者之一，資深副總裁 Phil Rosenberg 表示，「當 SIE 在 2021 年與 RTS 共同收購 Evo 時，我們的目標是幫助 Evo 社群成長，並在全球舞台上展現格鬥遊戲玩家的技巧與熱情。隨著 SIE 轉為 Evo 贊助商，Evo 在成功舉辦拉斯維加斯賽事並計畫拓展新地區後，正處於前所未有的強勁發展勢頭，我們期待繼續支持 Evo 在全球的成長。」

對許多人來說 Nodwin Gaming 可能還很陌生，這家公司成立於 2015 年 總部位於印度，主要經營遊戲與活動，曾舉辦或協辦 Dreamhack India、Comic Con India、《特戰英豪》南亞挑戰賽以及多場 PUBG Mobile 錦標賽。同時，沙烏地阿拉伯公司 Qiddiya 也宣布將投資 RTS，並持續作為 Evo 的全球合作夥伴至 2027 年。

這次變動也讓部分 Evo 粉絲好奇賽事未來發展，過去在索尼主導下 PlayStation 5 每年都在 Evo 活動上有強勢曝光，但索尼的加入同時也伴隨著任天堂退出，導致 《任天堂明星大亂鬥》不再參賽。隨著索尼卸下主導地位，未來「大亂鬥」是否有望重返 Evo 賽場成為關注焦點，《任天堂明星大亂鬥》創作者、賽評兼主持人 EEvisu 則表示「並非不可能，不過仍需等待後續確認。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

推薦閱讀

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者　涉案400萬上海7人遭判刑三年

【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權　網好奇《任天堂明星大亂鬥》是否回歸

台灣任天堂eShop官宣啦！正式與港任分家　玩家狂喜：等太久了

【廣編】《MLB 9局職棒25》9週年慶典熱鬧登場　美食、啦啦隊與話題嘉賓嗨翻全場

《鬼滅之刃》電影太紅！漫畫銷量狂飆衝榜單前二　單周賣破15萬

《咚奇剛蕉力全開》團隊錄「西瓜聲」狂砸水果...最後仍等一年

FF開拓動漫祭體臭亂象頻傳　粉絲拉布條抗議重轟「賺20年不改善」

陸客批日秋葉原手遊廣告太「暴露」　慘遭網打臉：碧藍國產遊戲

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

FF開拓動漫祭遭轟賺20年不改善

《咚奇剛蕉力全開》錄西瓜聲狂砸水果

台灣任天堂eShop官宣啦！

《逃離詐騙園區》遊戲將上架

《艾爾登法環》Switch 2版傳災情

日攝影師超神手法還原猗窩座絕技

《鬼滅之刃》胡蝶忍日輪刀商品化

《死亡擱淺》官方重現隱生蟲零食

《鬼滅之刃》漫畫銷量狂飆衝榜單前二

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

最新新聞

萬代嚴懲中國山寨鋼彈業者

《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場

日攝影師超神手法還原猗窩座絕技

索尼賣掉格鬥盛事EVO股權

台灣任天堂eShop官宣啦！

《MLB 9局職棒25》9週年慶典熱鬧登場　美食、啦啦隊與話題嘉賓嗨翻全場

《鬼滅之刃》漫畫銷量狂飆衝榜單前二

《咚奇剛蕉力全開》錄西瓜聲狂砸水果

FF開拓動漫祭遭轟賺20年不改善

陸客批評日秋葉原手遊廣告太暴露

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366