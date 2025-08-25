索尼賣掉格鬥盛事EVO股權　網好奇《任天堂明星大亂鬥》是否回歸

記者楊智仁／綜合報導

索尼宣布將其在格鬥遊戲競技賽事 Evo 的持股，出售給印度遊戲與活動公司 Nodwin Gaming，未來將由 Nodwin 與 RTS 共同持有。這是 Evo 四年來第二次易主，早在 2021 年 Evo 曾由索尼與 RTS（由實況主 Pokimane 創立的人才經紀與品牌顧問公司）共同收購。

▼索尼賣掉格鬥盛事EVO股權。（圖／翻攝自 EVO 2023）

不過索尼並未完全退出 Evo，持續擔任全球贊助商直到 2028 年，並且是 Nodwin Gaming 支持者之一，資深副總裁 Phil Rosenberg 表示，「當 SIE 在 2021 年與 RTS 共同收購 Evo 時，我們的目標是幫助 Evo 社群成長，並在全球舞台上展現格鬥遊戲玩家的技巧與熱情。隨著 SIE 轉為 Evo 贊助商，Evo 在成功舉辦拉斯維加斯賽事並計畫拓展新地區後，正處於前所未有的強勁發展勢頭，我們期待繼續支持 Evo 在全球的成長。」

對許多人來說 Nodwin Gaming 可能還很陌生，這家公司成立於 2015 年 總部位於印度，主要經營遊戲與活動，曾舉辦或協辦 Dreamhack India、Comic Con India、《特戰英豪》南亞挑戰賽以及多場 PUBG Mobile 錦標賽。同時，沙烏地阿拉伯公司 Qiddiya 也宣布將投資 RTS，並持續作為 Evo 的全球合作夥伴至 2027 年。

這次變動也讓部分 Evo 粉絲好奇賽事未來發展，過去在索尼主導下 PlayStation 5 每年都在 Evo 活動上有強勢曝光，但索尼的加入同時也伴隨著任天堂退出，導致 《任天堂明星大亂鬥》不再參賽。隨著索尼卸下主導地位，未來「大亂鬥」是否有望重返 Evo 賽場成為關注焦點，《任天堂明星大亂鬥》創作者、賽評兼主持人 EEvisu 則表示「並非不可能，不過仍需等待後續確認。」