《鬼滅之刃》電影太紅！漫畫銷量狂飆衝榜單前二　單周賣破15萬

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣 23 日票房再次傳來捷報，票房正式突破 5 億元大關，「進戲院看鬼滅」已經成為全球各地的流行現象。不僅電影熱門，漫畫也乘著這波熱潮銷量再度狂飆，這幾周衝上了排行榜的前三名。

▼《鬼滅》再掀全球熱潮。（圖／翻攝自木棉花）▲▼鬼滅超紅。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃》2016 年至 2020 年在《週刊少年Jump》連載全數 205 話、23 卷，由 ufotable 動畫化後知名度大增，特別是第一季第 19 集播出時，在日本引起了網絡社群的熱烈討論，接連帶動漫畫發行量在 2020 年突破 1 億冊，僅用時 4 年 3 個月，是日本史上最快突破 1 億冊作品，截至 2025 年 7 月，本作的累積發行量（含電子版）已達 2.2 億冊，在日本歷代所有漫畫中排行第六。

最近《鬼滅》劇場版已紅遍大街小巷，漫畫銷量又一次展開衝刺，根據知名推特帳號 Shonen Jump News 引用 Oricon 數據，連續三周銷量都是排行榜第二名，以 8/11 - 8/17 為例就賣出破 15 萬，超越《薰香花朵凜然綻放》、《香格里拉・開拓異境》、《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》等一眾高人氣作品。

