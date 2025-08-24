ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日本熊頻攻擊人...《獵熊》漫畫免費公開：繪熊可怕真實模樣

記者楊智仁／綜合報導

今年以來，日本各地接連傳出棕熊攻擊人類事故，像是岩手縣老婦遭闖入民宅的熊襲擊，北海道知床半島登山客遭咬等等。白泉社旗下「くらげバンチ」編輯部日前在官方部落格公告，由於各地熊出沒事件頻傳，為了提醒大眾注意，特別將描寫熊之可怕真實模樣的漫畫《クマ撃ちの女》( 暫譯：獵熊女子 ) 前五卷單行本免費公開一周。

▲▼熊熊。（圖／翻攝自@poranchan推特）

官方在部落格中指出，「正如近來新聞報導所提到的，熊造成的災害正在急速增加。對於不幸受害的各位，我們在此致上最深的慰問。」並說明《獵熊女子》是透過對獵人、地方政府人員及受害者等數十名人士的深入採訪才得以完成的作品。編輯部進一步表示，「雖然是虛構作品，但其中描繪的熊極為真實，也充分展現其可怕之處。為了回饋協力者，以及能盡一份力量提醒社會大眾，希望能藉此減少受害人數，或至少在遇到熊時，幫助大家將傷害降到最低。」

《獵熊女子》以北海道為舞台，講述兼業獵人小坂千秋與「日本最強生物」棕熊之間的生死狩獵故事。作品不僅細緻描繪熊的生態，還具體寫出避免遭遇熊的方法，例如「播放收音機或音樂皆有效，總之要讓熊感受到有人氣息」。

