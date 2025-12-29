《絲綢之歌》玩家僅嘲諷擊王怪　「Garama%」戰法引網笑：太殘忍

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，早在先前就有玩家發揮創意新增「噩夢模組」，讓自己傷害降低以此增加遊玩體驗。沒想到近期又有玩家發明一種新的「Garama%」呼叫玩法，全程僅靠「嘲諷」擊敗BOSS，讓不少網友開玩笑表示，簡直太殘忍了。

▼《絲綢之歌》玩家發明「Garama%」戰法。（圖／翻攝自YouTube／Team Cherry）

事情其實是，在《空洞騎士：絲綢之歌》遊戲中，玩家可以透過操作主角大黃蜂施展「嘲諷」技能，起初官方設計此技能只是為了更好吸引野怪到大黃蜂身邊，方便玩家進行攻擊，但沒想到由於此技能施展後，大黃蜂會大喊「嘎拉嘛」來吸引野怪，甚至到後期，還可能需要憑藉著這項技能，讓大黃蜂抵達原本無法到達的區域，於是便有一名海外玩家「Bloblumord The 3rd」突發奇想，藉此發明一種新的「Garama%」呼叫戰法。

從影片中可以清楚看到，Bloblumord The 3rd全程幾乎都只使用嘲諷技能進行攻擊，畢竟嘲諷本身就具有傷害，只不過傷害太低，僅只有個位數，但這也成功激起這名玩家類魂慾，一路用嘲諷技能吼爆BOSS。雖說看似過程非常炫砲，但由於每次傷害太低，因此大大增加通關時長，因此玩法曝光後，讓不少網友笑稱，對自己也太殘忍了，對BOSS也是一種折磨。

另外，《空洞騎士：絲綢之歌》於近期宣布，將於2026年推出名為「Sea of Sorrow」的大型擴充內容，其中是以航海為主題的內容，並且還是以免費形式送給玩家，想必到時新地圖推出，又會有玩家發明出各式各樣玩法，為遊戲創造出更多有趣話題。