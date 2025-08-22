《寶可夢Z-A》變恐怖片？超級大食花預告「隨時要噴出來」地上都汁

記者蘇晟彥／綜合報導

《寶可夢傳說 Z-A》上市在即，官方日前公開可以「超級進化」的寶可夢後，21日同步公開「超級大食花」的全新預告片，更跳脫以往，以恐怖驚悚片的方式宣傳，猶如走入驚悚片中的場景，面對超級大食花不斷噴發的液體，讓不少網友看了大讚，「天啊！我想要玩寶可夢恐怖片」！

▼《寶可夢傳說 Z-A》 全新預告採用恐怖片形式吸引玩家注意。（圖／The Pokémon Company提供）





1．捕蠅寶可夢大食花超級進化後的樣子「超級大食花」將在《寶可夢傳說 Z-A》登場！

身體因超級進化而脹得大大的。頭上的葉片也變大了。 牠會啪噠啪噠地拍動兩側的葉片，用巨大的身體一邊彈跳一邊移動。張開大大的嘴巴，發射污泥炸彈。身體縮下來之後，樣子會變得像大食花。 由於溶解液太多，光是緊緊閉上嘴還不夠，會自己用藤蔓捆住喉部。

2．介紹個性十足的「超級大食花」的特徵！因超級進化而變大的身體，蓄積著大量的溶解液。

超級大食花

分類：捕蠅寶可夢

屬性：草／毒

身高：4.5m

體重：125.5 kg

溶解液多到快要噴出來！？會自己用藤蔓捆住喉部以防噴出

超級進化的能量在體內製造出大量的溶解液，結果量多到牠不得不自己把喉部給捆住。因此牠不會像大食花那樣張著嘴等待獵物，而是積極地主動去解決獵物，這種好戰的風格是牠的特徵。用那巨大的身軀使出的撞擊也有著絕佳的破壞力。

不是只有量多！散發強烈的甜蜜氣味，連鐵都能溶化的危險溶解液

經過熟成的溶解液有著足以引起頭暈的甜蜜氣味。牠會搧動頭上的葉片讓氣味撲向對手，藉此停止對手的行動，讓自己在戰鬥中掌握優勢。同時連溶解性也增強了。由於超級大食花連混凝土和鐵都能溶解，因此派出牠進行對戰的訓練家需要格外小心。

3. 「超級大食花」登場的特別影片已公開！

據說會飄出神秘的甜蜜氣味的建築。調查影片記錄著在隨處都有溶解痕跡的昏暗走廊上前進的畫面，而最後水落石出的超級大食花和訓練家的真相是……？

