日鬼才獻唱《秒速5公分》真人版！米津曝「1991年」感動巧合

記者楊智仁／綜合報導

《秒速5公分》是 2007 年由新海誠執導日本動畫電影，也是他繼《星之聲》和《雲之彼端，約定的地方》之後的第三部商業動畫，隨著《秒速5公分》真人電影將於 10 月全日本上映，官方也宣布主題曲由日本鬼才「米津玄師」演唱的消息。

▼《秒速5公分》真人電影。（圖／翻攝自@5cm_movie_2025推特）

新海誠導演曾創下《你的名字》( 250 億日圓票房 )、《天氣之子》( 142 億日圓票房 )、《鈴芽之旅》( 149 億日圓票房 ) 等多部爆紅動畫作品，而《秒速5公分》同樣也是新海誠經典之一，這部作品以極致的影像美學、配樂與細膩對白，構築出極具詩意的世界觀，被視為「最能代表新海誠風格的原點」。

米津玄師主題曲標題「1991年」，不僅是貴樹與明里相遇的年份，也是米津玄師誕生的年份。米津 10 多歲時，曾深受《秒速5公分》以及新海誠親自執筆的同名小說所感動，他在尊重原作世界觀的同時，也將自己投射進主人公身上，創作出一首全新的名曲。

與米津同樣出生於 1991 年導演奧山，過去曾執導米津歌曲〈感電〉、〈KICK BACK〉MV，並曾為其拍攝藝術照，兩人之間建立了深厚的信任關係。這次作品中最重要的部分，正是深深烙印在貴樹心中「1991年」記憶。小學時期邂逅的兩人逐漸心意相通，共度燦爛日常，即使長大成人後也未曾褪色，這段光景正被銘刻在歌曲的標題之中。