同人展太累！男女合意去酒店卻一路睡到退房　網笑：必然結果

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的同人誌販售會「Comic Market 106（C106）」上周在東京國際展示場畫下完美句點，炎炎夏日仍吸引超過 25 萬人入場相當盛大。日前有一篇關於 C106 的貼文也引發討論，有網友指出「Comiket 之後有男女在合意之下去了酒店，結果甚麼事情都沒做最後一路睡到天亮。」

▼C106 本次活動 25 萬人入場。（圖／翻攝自C106推特）

C106 本屆活動共有約 2 萬 2700 個社團參展，儘管上周末溫度高達 36 度，還是創造首日 12 萬人到場、次日約 13 萬人進場驚人成績，不過在高溫排隊等待、參展、人群中穿梭其實也非常耗體力，就有網友指出，「聽過這樣的放閃趣事，在 同人展後男女合意一起去酒店，結果不僅沒有發生任何事情，反而雙方一路睡到退房時間過了才驚慌解散。」

這則貼文目前在推特上超過 300 萬觀看、5.5 萬人按讚，網友們紛紛笑喊這是參展後必然的結果，「Comiket 那麼累哪有精神做其他事」、「我遇過兩人去飯店結果一個晚上都在講自己喜歡的動漫」、「好棒的默契」、「在睡覺面前其他的慾望都變得毫不重要」、「沒時間弄三次元，先睡覺再說。」