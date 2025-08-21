ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

同人展太累！男女合意去酒店卻一路睡到退房　網笑：必然結果

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的同人誌販售會「Comic Market 106（C106）」上周在東京國際展示場畫下完美句點，炎炎夏日仍吸引超過 25 萬人入場相當盛大。日前有一篇關於 C106 的貼文也引發討論，有網友指出「Comiket 之後有男女在合意之下去了酒店，結果甚麼事情都沒做最後一路睡到天亮。」

▼C106 本次活動 25 萬人入場。（圖／翻攝自C106推特）▲▼同人。（圖／翻攝自推特）

C106 本屆活動共有約 2 萬 2700 個社團參展，儘管上周末溫度高達 36 度，還是創造首日 12 萬人到場、次日約 13 萬人進場驚人成績，不過在高溫排隊等待、參展、人群中穿梭其實也非常耗體力，就有網友指出，「聽過這樣的放閃趣事，在 同人展後男女合意一起去酒店，結果不僅沒有發生任何事情，反而雙方一路睡到退房時間過了才驚慌解散。」

這則貼文目前在推特上超過 300 萬觀看、5.5 萬人按讚，網友們紛紛笑喊這是參展後必然的結果，「Comiket 那麼累哪有精神做其他事」、「我遇過兩人去飯店結果一個晚上都在講自己喜歡的動漫」、「好棒的默契」、「在睡覺面前其他的慾望都變得毫不重要」、「沒時間弄三次元，先睡覺再說。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

推薦閱讀

同人展太累！男女合意去酒店卻一路睡到退房　網笑：必然結果

美國PS5全面漲價...最高漲幅50美元　Sony：應對嚴峻經濟環境

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC「奇譚」　玩家免費領4人合作即回歸

卡比新作《卡比的馭天飛行者》11/20登場　主打超簡易玩法6人競賽

《蠟筆小新》電影刷新系列最高開片票房　阿呆黑化變「暴君」

《魔獸世界》動畫「血精靈」皺紋暴露　遭網酸太醜前製作揭原因

Steam引入「語言專屬評分」　避免文化差異引發評論轟炸

專訪／曾抗拒「當杰哥」　鐵牛看淡流量：想給大家溫暖，哪怕只有1人

專訪／Ava凜自曝「最好朋友是AI」　談踏上YTR旅程：只怕自己沒路走

《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

《卡比的馭天飛行者》11/20登場

《鬼滅之刃》胡蝶忍戰童磨宣傳精緻

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

《魔獸世界》動畫血精靈皺紋暴露

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略

《魔物獵人荒野》更新爆當機怒潮

最新新聞

同人展太累！男女去酒店一路睡到退房

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

《卡比的馭天飛行者》11/20登場

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

《魔獸世界》動畫血精靈皺紋暴露

Steam引入「語言專屬評分」

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

專訪／Ava凜自曝「最好朋友AI」

《卡比的馭天飛行》實機影片公開

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366