美國PS5全面漲價...最高漲幅50美元　Sony：應對嚴峻經濟環境

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠Sony宣布，自8月21日起全面調漲美國市場PlayStation 5售價，每台主機漲幅50美元。Sony強調，此舉是因「充滿挑戰的經濟環境」所致，並指出漲價僅限美國，不影響其他地區及周邊配件。

▲▼ PS5。（圖／翻攝自官網）

Sony Interactive Entertainment（SIE）表示，PlayStation 5系列將在美國市場迎來全面調漲，自8月21日生效。漲價後，PS5標準版售價從499.99美元調升至549.99美元（約新台幣18,012元），PS5數位版從449.99美元調升至499.99美元（約新台幣16,375元），PS5 Pro則從699.99美元漲至749.99美元（約新台幣24,562元）。

SIE全球行銷副總裁Isabelle Tomatis表示：「此次價格調整是為了應對嚴峻的經濟環境。」他同時強調，PS5周邊配件如DualSense控制器、PlayStation Portal不受影響，且漲價僅限美國市場，其他地區售價不變。事實上，Sony早在數月前已針對歐洲、英國、澳洲與紐西蘭等市場調漲PS5售價，此次美國調整則與微軟、任天堂先前針對Xbox及Switch的漲價措施相呼應。

今年5月，Sony曾透露已為美國市場準備3個月庫存，可能是為了觀望美國前總統川普對中國商品關稅的影響。由於部分PlayStation硬體來自中國生產，Sony社長暨CEO十時裕樹甚至提出在美國設廠的可能性。不過，Sony財務長林濤則指出，關稅可能帶來高達1000億日圓（約新台幣684億元）的財務衝擊，並曾直言「我們可能會把成本轉移到價格上」。

