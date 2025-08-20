《魔獸世界》動畫「血精靈」皺紋暴露　遭網酸太醜前製作揭原因

記者黃冠瑋／綜合報導
暴雪旗下著名IP《魔獸世界》首部曲「地心之戰」於2月27日上市後，就受到許多玩家熱烈討論。如今隨著近日德國科隆gamescom 2025開幕，暴雪也震撼公開第11個資料片「至暗之夜」CG動畫，然而其中血精靈卻慘遭網吐槽「太醜」，對此前製作人也不忍直視，透露原初漂亮設計是為了吸引韓國玩家遊玩。
▼《魔獸世界》「至暗之夜」血精靈動畫遭網酸太醜。（圖／翻攝自X／@Grummz）
事情其實是，隨著近日德國科隆gamescom2025開幕，向來都會參與gamescom的暴雪今年也沒有缺席，像是去年暴雪就在德國科隆遊戲展上公開《暗黑破壞神IV®：憎恨之軀™》、《魔獸世界®：地心之戰™》可說是震撼許多玩家。如今暴雪也在這次gamescom2025上公開了《魔獸世界》最新資料片《至暗之夜》的開場CG動畫和遊玩實機畫面，並預計2026年推出。
如果熟悉《魔獸世界》的玩家就會知道，過去暴雪所推出的遊戲CG動畫都是以高品質風格震驚所有人眼球，因此暴雪也時常被玩家開玩笑表示，「根本就是動畫公司」，然而在這此次動畫中重要角色「血精靈」莉雅德倫卻被許多網友批評太醜，從畫面可以看到法令紋顯露、斑點叢生，如果不說還以為是新的種族，年齡就如同遊戲推進直接老化很多歲。
對此，《魔獸世界》前製作人「Grummz」Mark Kern也不忍直視並發文表示，「《魔獸世界》的血精靈怎麼了」，像是角色被打到一樣，他意外透露當年開發時，會把血精靈設計成非常漂亮是有原因，因為在剛推出時，韓國玩家不喜歡玩部落陣營，經過調查發現，原來主要是部落沒有漂亮女性角色，因此他才決定讓血精靈變成漂亮設計，以此吸引韓國玩家遊玩。
What happened to the Blood Elves in World of Warcraft?— Grummz (@Grummz) August 19, 2025
WoW expansion Midnight trailer just dropped and the Blood Elf in the trailer got hit with the AAA ugly stick.
We made the Blood Elves beautiful on purpose, because when we first launched, Korea would not play Horde. When I… pic.twitter.com/znxGGuPjut
