《魔獸世界》動畫「血精靈」皺紋暴露　遭網酸太醜前製作揭原因

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪旗下著名IP《魔獸世界》首部曲「地心之戰」於2月27日上市後，就受到許多玩家熱烈討論。如今隨著近日德國科隆gamescom 2025開幕，暴雪也震撼公開第11個資料片「至暗之夜」CG動畫，然而其中血精靈卻慘遭網吐槽「太醜」，對此前製作人也不忍直視，透露原初漂亮設計是為了吸引韓國玩家遊玩。

▼《魔獸世界》「至暗之夜」血精靈動畫遭網酸太醜。（圖／翻攝自X／@Grummz）

▲▼《魔獸世界》「至暗之夜」血精靈動畫遭網酸太醜。（圖／翻攝自X／@Grummz）

事情其實是，隨著近日德國科隆gamescom2025開幕，向來都會參與gamescom的暴雪今年也沒有缺席，像是去年暴雪就在德國科隆遊戲展上公開《暗黑破壞神IV®：憎恨之軀™》、《魔獸世界®：地心之戰™》可說是震撼許多玩家。如今暴雪也在這次gamescom2025上公開了《魔獸世界》最新資料片《至暗之夜》的開場CG動畫和遊玩實機畫面，並預計2026年推出。

如果熟悉《魔獸世界》的玩家就會知道，過去暴雪所推出的遊戲CG動畫都是以高品質風格震驚所有人眼球，因此暴雪也時常被玩家開玩笑表示，「根本就是動畫公司」，然而在這此次動畫中重要角色「血精靈」莉雅德倫卻被許多網友批評太醜，從畫面可以看到法令紋顯露、斑點叢生，如果不說還以為是新的種族，年齡就如同遊戲推進直接老化很多歲。

對此，《魔獸世界》前製作人「Grummz」Mark Kern也不忍直視並發文表示，「《魔獸世界》的血精靈怎麼了」，像是角色被打到一樣，他意外透露當年開發時，會把血精靈設計成非常漂亮是有原因，因為在剛推出時，韓國玩家不喜歡玩部落陣營，經過調查發現，原來主要是部落沒有漂亮女性角色，因此他才決定讓血精靈變成漂亮設計，以此吸引韓國玩家遊玩。

關鍵字：魔獸世界

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

