《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於 8 月 19 日在 YouTube 播出了 Nintendo Switch 2 專用遊戲《卡比的馭天飛行者》相關節目，根據 UserLocal 公布的「直播排行榜」，該節目在官方頻道直播時的最高同時在線觀看人數達 527,165 人，而 Nintendo of America 直播則有 116,357 人 同時收看。本次長達 47 分鐘發表會中，《卡比的馭天飛行者》導演櫻井政博親自上場進行介紹，公開角色、載具、遊戲模式等豐富內容外，也正式宣布遊戲將於 11 月 20 日發售。

《卡比的馭天飛行者》是相隔 22 年推出最新作，這也是櫻井政博自離開 HAL 研究所後首次再參與「星之卡比」系列開發。節目中揭露，除了卡比外，帝帝帝大王、魅塔騎士、頭巾瓦豆魯迪、廚師川崎等系列熟面孔都將作為可操縱角色登場。每位角色具備不同能力與必殺技，搭配各種「Air Ride」載具（如飛行型、摩托車型）能創造截然不同的性能組合，供玩家自由發揮。

這次「Air Ride」模式全面進化最多支援 6 人對戰，並加入攻擊與速度策略玩法，首先靠「B」按鍵減速衝能，放開後可以衝刺、「Y」按鍵累積能量施放技能攻擊其他對手，而且其他角色和卡比一樣有複製別人能力的設定。系列人氣模式 「城市大亂鬥（City Trial）」 強化再臨支援 16 人同場大亂鬥，舞台設置於漂浮於天空的島嶼「Skyia」，玩家需在限定時間內探索地圖，蒐集零件與道具強化機體，準備迎戰最終對決。