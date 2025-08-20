戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《戰車世界》和《戰艦世界》開發商戰遊網 （Wargaming.net）19日在gamescom開幕夜公開全新作品《World of Tanks: HEAT》，故事背景設定在二戰後，玩家將能操控擁有英雄強化能力的戰車，展開10v10對戰，遊戲採用免費策略戰車射擊，上市時間將於日後公開。





《World of Tanks: HEAT》將《戰車世界》系列經典的策略戰車戰鬥，帶入更快速、動態且充滿爆發力的全新戰場。玩家將操作一系列實驗性戰車，每輛皆具備獨特技能、高度客製化功能與主宰戰場的特殊能力。戰車可配備先進武器系統、防護裝甲模組、外觀強化與影響戰局的戰場技能。玩家將化身為受過專業訓練的特務專員，依照自身的戰鬥風格，量身打造每一輛戰車，全面掌握戰局走向。

Wargaming 執行長 Victor Kislyi 表示：「《World of Tanks: HEAT》是我們對《戰車世界》系列遊戲所做的大膽創新，為玩家帶來截然不同的戰車體驗。無論是嶄新故事背景、全新玩法機制、更快速的戰鬥節奏，還是尖端技術的應用，這款作品都代表了我們對未來的全新詮釋。《World of Tanks: HEAT》承襲了《戰車世界》引以為傲的核心精神，讓玩家能以前所未有的方式體驗戰車戰鬥。」

《World of Tanks: HEAT》採用 Wargaming 最新自家研發引擎所打造，將開放於 PC（Wargaming Game Center 與 Steam平台）、PlayStation®5、Xbox Series X|S 以及 Steam Deck 平台，並預計成為 Wargaming 首款支援完整「跨平台連線」與「跨平台存檔」功能的遊戲。

《World of Tanks: HEAT》遊戲特色

• 英雄戰車玩法 — 專屬設計的戰車具備獨特定位與英雄強化能力，搭配特務專員的戰鬥技能與支援技能，為戰場帶來更豐富的戰術層次。

• 打造終極戰車 — 所有戰車皆取材自原創設計，並創新重塑二戰後的經典車輛。透過融合真實世界的戰車元素與當代科技，玩家可打造獨一無二的戰鬥機器。每輛戰車皆可針對以下進行客製化：先進武器系統、防護裝甲模組、外觀改裝，以及改變戰局的特殊技能。

• 多樣化遊戲模式 — 將經典射擊玩法（確認擊殺、據點爭奪、征服模式）重新詮釋，轉化為全新且刺激的戰車戰鬥體驗。

• 極致化視覺表現 — 採用 Wargaming 全新自家研發引擎所打造，遊戲將呈現震撼式畫面特效、沉浸式環境與動態電影級視效。

• 跨平台／跨進度支援 — Wargaming 首次實踐全平台同步發行，跨平台玩家可同步連線 PC（Wargaming Game Center 與 Steam）、PlayStation®5、Xbox Series X|S 及 Steam Deck 等平台一同參戰，並保留遊戲進度。

• 免費遊玩 —付費內容以外觀造型、戰鬥通行證與加速道具為主，以確保公平性。