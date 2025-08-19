ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽總決賽降臨日本　限定周邊現場販售

記者蘇晟彥／台北報導

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽第二階段決賽將於30、31日在日本東京LaLa Arena正式舉辦，開場嘉賓將由日本饒舌歌手千葉雄喜擔任，演唱〈心配無用〉替登上最終舞台的隊友助陣，同時，現場將販售多款VCT限定周邊，歡迎所有玩家到現場共襄盛舉。

▲▼ 特戰英豪 。（圖／台灣大哥大提供）

官方VCT太平洋聯賽和《特戰英豪》周邊商品

決賽週末期間，LaLa arena TOKYO-BAY將販售多款VCT太平洋聯賽的限定周邊商品，等你來搶購！現場將有多款T恤、別針、托特包、漁夫帽和毛巾任你挑選。現場也可以買到官方《特戰英豪》周邊商品，包括粉絲最愛的收藏精品。

未持有入場券亦可進入副場館的周邊販售攤位，但持有入場券才能進入LaLa Arena主場館。另外，別錯過8月29日至31日於LaLaport TOKYO-BAY限時開設的《特戰英豪》× UNITED ARROWS快閃店，各種聯名商品與決賽週末前的特別優惠等你來搶購。

▲▼ 特戰英豪 。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 特戰英豪 。（圖／台灣大哥大提供）

此外，決賽週末將於8月30日以一場網紅表演賽揭開序幕，參賽陣容包含來自世界各地的現役與退役職業選手及知名實況主，包括Bunny、CGRS、Xccurate、TenZ和suzu。他們將對上八月初在日本由Clutch Fi舉辦的Devil Clutch Hi錦標賽冠軍隊伍——SurugaMonkey、Jasper、xnfri、Pepper和ZENNAKUKINN。

獨家入口好禮

1. 尬舞鳥人 塗鴉 (遊戲內)
2. 日式團扇
3. 紋身貼紙

賽事賽程
主場館入口及副場館將於兩天的上午11:00（JST，GMT+9）開放。

8月30日
．主場館觀眾席將於13:00（JST，GMT+9）開放。
．表演賽開始時間：12:00 GMT+7 // 13:00 GMT+8 // 14:00 GMT+9
．比賽開始時間：13:00 GMT+7 // 14:00 GMT+8 // 15:00 GMT+9

8月31日
．主場館觀眾席將於13:30（JST，GMT+9）開放。
．開幕典禮開始時間：12:40 GMT+7 // 13:40 GMT+8 // 14:40 GMT+9
．比賽開始時間：13:00 GMT+7 // 14:00 GMT+8 // 15:00 GMT+9

關鍵字：特戰英豪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

推薦閱讀

騎士也救不了！韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年　青鳥宣布停止營運

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽總決賽降臨日本　限定周邊現場販售

從《鬼滅》猗窩座看「刺青刑」　日本古代罪犯因此自暴自棄

《空洞騎士絲綢之歌》登gamescom　主持人自嘲戴「小丑鼻」暗示

青山剛昌繪《YAIBA》大繪馬　畫完仔細看：有點像柯南

員工挪公司資金狂刷400萬買《寶可夢》卡片...被FBI抓判4個月

《鬼滅之刃無限城》胡蝶忍戰童磨宣傳太精緻！千萬瀏覽粉絲看哭

《萬代模型巡迴特展》直擊！鋼彈45周年3米高巨型立像登場

《瑪利歐賽車世界》「牛鼻環」惹爭議　動保要求移除：牠很痛苦

劇本「給業者銷毀卻外流」...中村曝聲優親處理、自買碎紙機

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

《鬼滅之刃》胡蝶忍戰童磨宣傳精緻

《瑪利歐賽車世界》牛鼻環惹爭議

《魔物獵人荒野》更新爆當機怒潮

中村悠一買碎紙機親處理聲優台本

日遊戲公司員工涉挪用逾3億日圓資金

《寶可夢 冠軍》確定成世界賽指定遊戲

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

《寶可夢》世界賽快閃店黃牛掃貨

《鬼滅之刃》累積票房破三億

最新新聞

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

《特戰英豪》VCT總決賽降臨日本

從《鬼滅》猗窩座看日本刺青衰退原因

《空洞騎士絲綢之歌》登gamescom

青山剛昌淺草寺繪《YAIBA》特大繪馬

員工挪公司資金刷400萬買寶可夢卡

《鬼滅之刃》胡蝶忍戰童磨宣傳精緻

《萬代模型巡迴特展》台北開展

《瑪利歐賽車世界》牛鼻環惹爭議

中村悠一買碎紙機親處理聲優台本

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366