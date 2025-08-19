《特戰英豪》VCT太平洋聯賽總決賽降臨日本　限定周邊現場販售

記者蘇晟彥／台北報導

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽第二階段決賽將於30、31日在日本東京LaLa Arena正式舉辦，開場嘉賓將由日本饒舌歌手千葉雄喜擔任，演唱〈心配無用〉替登上最終舞台的隊友助陣，同時，現場將販售多款VCT限定周邊，歡迎所有玩家到現場共襄盛舉。

官方VCT太平洋聯賽和《特戰英豪》周邊商品

決賽週末期間，LaLa arena TOKYO-BAY將販售多款VCT太平洋聯賽的限定周邊商品，等你來搶購！現場將有多款T恤、別針、托特包、漁夫帽和毛巾任你挑選。現場也可以買到官方《特戰英豪》周邊商品，包括粉絲最愛的收藏精品。

未持有入場券亦可進入副場館的周邊販售攤位，但持有入場券才能進入LaLa Arena主場館。另外，別錯過8月29日至31日於LaLaport TOKYO-BAY限時開設的《特戰英豪》× UNITED ARROWS快閃店，各種聯名商品與決賽週末前的特別優惠等你來搶購。

此外，決賽週末將於8月30日以一場網紅表演賽揭開序幕，參賽陣容包含來自世界各地的現役與退役職業選手及知名實況主，包括Bunny、CGRS、Xccurate、TenZ和suzu。他們將對上八月初在日本由Clutch Fi舉辦的Devil Clutch Hi錦標賽冠軍隊伍——SurugaMonkey、Jasper、xnfri、Pepper和ZENNAKUKINN。

獨家入口好禮

1. 尬舞鳥人 塗鴉 (遊戲內)

2. 日式團扇

3. 紋身貼紙

賽事賽程

主場館入口及副場館將於兩天的上午11:00（JST，GMT+9）開放。

8月30日

．主場館觀眾席將於13:00（JST，GMT+9）開放。

．表演賽開始時間：12:00 GMT+7 // 13:00 GMT+8 // 14:00 GMT+9

．比賽開始時間：13:00 GMT+7 // 14:00 GMT+8 // 15:00 GMT+9

8月31日

．主場館觀眾席將於13:30（JST，GMT+9）開放。

．開幕典禮開始時間：12:40 GMT+7 // 13:40 GMT+8 // 14:40 GMT+9

．比賽開始時間：13:00 GMT+7 // 14:00 GMT+8 // 15:00 GMT+9