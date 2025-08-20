日媒訪「麥當勞之亂」轉賣者：共買80份...售寶可夢卡牌賺上萬

記者楊智仁／綜合報導

麥當勞與寶可夢聯名推出限量贈品卡牌，在8月初引發搶購熱潮卻也引爆轉賣亂象，導致商品首日即售罄，甚至出現大量食物浪費情形。關西電視台近日專訪其中一名轉賣者，揭露其轉賣手法還有他對外界批評的想法。

關西電視台採訪到一名住在九州、就讀大學二年級的A姓男子，他坦言透過朋友協助，一共購入約70至80套套餐，並將卡片以原價四至六倍的價格轉賣，短時間內獲利超過10萬日圓。A男表示，「寶可夢在海外超熱門，我就覺得可以賺錢。這次活動根本是神活動，希望可以再辦一次。」

針對許多人的譴責，A男不以為意對批評者表示，「如果真的想要就該自己努力去買，買不到就來罵人太沒道理。」他強調自己沒有要停止轉賣行為「這只是享受人生的手段。」甚至反指責麥當勞未做好對策，「問題出在他們，規則根本沒在管，我也沒亂丟食物，那天和朋友一起把餐點吃光了。」當然此番言論引起許多網友不滿，但要真的防止轉賣似乎也只能靠企業與平台方儘速研擬更有效的對策，才能讓真正有需要的消費者能公平取得商品。