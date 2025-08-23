ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲6》地圖狹小掀網議　玩家猜恐效仿《決勝時刻》年更化

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，不過卻有不少老粉認為此次地圖過於狹小，猜測或許是想吸引《決勝時刻》玩家，再加上有傳聞指出EA打算把《戰地風雲》系列，效仿《決勝時刻》，推行每年更新一部，計畫5到6年後能完全實現。

▼《戰地風雲6》企圖效仿《決勝時刻》推每年新作。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼《戰地風雲6》企圖效仿《決勝時刻》推年年新作。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

事情其實是，隨著《戰地風雲6》大規模公測於日前結束，就有一名多年參與遊戲老玩家Helpful-Standard-867發文表示，「明顯知道，此次測試目的並非是想讓《戰地風雲》老玩家回歸並期待，官方目的很可能是吸引《決勝時刻》玩家，因為從地圖就可以知道比原本熟悉的地圖模型還要小非常多」。雖說官方有強調目前地圖僅是測試階段，未來正式上市地圖還會擴大，但許多《戰地風雲》老粉都認為地圖本身結構就已經改變許多，再加上先前決定取消武器限制等，都讓人覺得是想吸引《決勝時刻》玩家。

另外，資深遊戲產業分析師Michael Pachter也有指出，EA開發《戰地風雲6》時，會集結旗下4組團隊DICE、RippleEffect、Criterion與Motive創立戰地風雲工作室，並相信《決勝時刻》能做到的，我們能做得更好」，大大證實官方有意把《戰地風雲》系列打造成第二個《決勝時刻》。

此外，戰地風雲工作室總經理Byron Beede也提到，他現在所負責整個《戰地風雲》系列，其目標是讓三間工作室以3年為週期，讓《戰地風雲》做到每年都能推出一部新作，效仿《決勝時刻》做法。不過他也表示，目前大概要五到六年才能連續做到兩款，所以短期內還不會實現，對於長年支持《戰地風雲》老粉來說可說是相當震驚，畢竟過往遊戲大約都是兩到三年或更久才會推出新作，因此也不清楚此等改變究竟是否可行。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【能源議題】盼能探索所有能源！　黃仁勳：「核能」也是個好選擇

推薦閱讀

《戰地風雲6》地圖狹小掀網議　玩家猜恐效仿《決勝時刻》年更化

ROG掌機Xbox Ally 終於登場　１０／１６同步全球上市

《第一繼承者》合作爆AI宣傳　「假主播」惹網怒：偷懶毫無意義

《俠盜獵車手5》現「神秘壁畫」彩蛋　玩家花12年終破未解之謎

《寶可夢Z-A》變恐怖片？超級大食花預告「隨時要噴出來」地上都汁

直擊／dtto friends早餐風快閃店搶先看　全新角色、隱藏彩蛋等你找

日鬼才獻唱《秒速5公分》真人版！米津曝「1991年」感動巧合

台灣超愛動漫周邊29%居榜首！日最大網購市場數據首公開

同人展太累！男女合意去酒店卻一路睡到退房　網笑：必然結果

美國PS5全面漲價...最高漲幅50美元　Sony：應對嚴峻經濟環境

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

ROG掌機Xbox Ally 終於登場

《俠盜獵車手5》現神秘壁畫彩蛋

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

同人展太累！男女去酒店一路睡到退房

《戰地風雲6》地圖狹小掀網議

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

《萬代模型巡迴特展》台北開展

《鬼滅之刃》胡蝶忍戰童磨宣傳精緻

最新新聞

《戰地風雲6》地圖狹小掀網議

ROG掌機Xbox Ally 終於登場

《第一繼承者》合作爆AI宣傳

《俠盜獵車手5》現神秘壁畫彩蛋

《寶可夢Z-A》驚變恐怖片？

dtto friends早餐風快閃店搶先看

日鬼才獻唱《秒速5公分》

日最大網購市場數據首公開

同人展太累！男女去酒店一路睡到退房

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366