《戰地風雲6》地圖狹小掀網議　玩家猜恐效仿《決勝時刻》年更化

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》大規模公測已成功圓滿結束，不過卻有不少老粉認為此次地圖過於狹小，猜測或許是想吸引《決勝時刻》玩家，再加上有傳聞指出EA打算把《戰地風雲》系列，效仿《決勝時刻》，推行每年更新一部，計畫5到6年後能完全實現。

▼《戰地風雲6》企圖效仿《決勝時刻》推每年新作。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

事情其實是，隨著《戰地風雲6》大規模公測於日前結束，就有一名多年參與遊戲老玩家Helpful-Standard-867發文表示，「明顯知道，此次測試目的並非是想讓《戰地風雲》老玩家回歸並期待，官方目的很可能是吸引《決勝時刻》玩家，因為從地圖就可以知道比原本熟悉的地圖模型還要小非常多」。雖說官方有強調目前地圖僅是測試階段，未來正式上市地圖還會擴大，但許多《戰地風雲》老粉都認為地圖本身結構就已經改變許多，再加上先前決定取消武器限制等，都讓人覺得是想吸引《決勝時刻》玩家。

另外，資深遊戲產業分析師Michael Pachter也有指出，EA開發《戰地風雲6》時，會集結旗下4組團隊DICE、RippleEffect、Criterion與Motive創立戰地風雲工作室，並相信《決勝時刻》能做到的，我們能做得更好」，大大證實官方有意把《戰地風雲》系列打造成第二個《決勝時刻》。

此外，戰地風雲工作室總經理Byron Beede也提到，他現在所負責整個《戰地風雲》系列，其目標是讓三間工作室以3年為週期，讓《戰地風雲》做到每年都能推出一部新作，效仿《決勝時刻》做法。不過他也表示，目前大概要五到六年才能連續做到兩款，所以短期內還不會實現，對於長年支持《戰地風雲》老粉來說可說是相當震驚，畢竟過往遊戲大約都是兩到三年或更久才會推出新作，因此也不清楚此等改變究竟是否可行。