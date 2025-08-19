《空洞騎士絲綢之歌》登gamescom　主持人自嘲戴「小丑鼻」暗示

記者黃冠瑋／綜合報導

由Team Cherry所開發的《空洞騎士：絲綢之歌》於2023年宣布延期後，就再也沒有關於開發消息，然而先前有網友發現SteamDB上再度更新遊戲資訊，讓許多粉絲相當期待。如今遊戲將在今年德國科隆gamescom上開放試玩，同時大量資訊將會曝光，對此展覽主持人Geoff Keighley自嘲戴「小丑鼻」暗示有望發售。

▼《空洞騎士絲之歌》gamescom2025上開放試玩。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames、@geoffkeighley）

《空洞騎士》採用類惡魔城的橫向捲軸動作遊戲為主要玩法，也融合了「魂」系列的高難度死亡機制以及敘事手法，於2017年獲得了壓倒性好評。官方也在後續宣布將會推出續作《空洞騎士：絲綢之歌》，不過自從2019年公布消息以來就一直鮮少釋出更多資訊，甚至在2023年宣布為了能完善開發將無限延期。

如今隨著先前Team Cherry宣布《空洞騎士：絲綢之歌》將在今年發售，遊戲也將在近日所舉辦的德國科隆gamescom2025上提供試玩。對此，gamescom主持人Geoff Keighley更是玩起「小丑鼻」迷因哽，自嘲能拿下鼻子，還是與他一起當小丑，暗示著《空洞騎士：絲綢之歌》究竟能不能順利推出，還是讓每年期待的粉絲像小丑一樣心情不斷落空。

不過就目前所公開資訊，《空洞騎士：絲綢之歌》已經確定將在本屆Gamescom設置實體試玩攤位，想必很可能在開幕夜舞台上就揭露更多新資訊，甚至公布正式遊戲上市日期。另外，Gamescom上將會同時展示《決勝時刻：黑色行動7》、《惡靈古堡9：鎮魂曲》、《墮落之王2》、《羊蹄山戰鬼》、《沉默之丘f》等多款遊戲的內容展示。