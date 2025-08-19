青山剛昌繪《YAIBA》大繪馬　畫完仔細看：有點像柯南

記者楊智仁／綜合報導

以《名偵探柯南》聞名的人氣漫畫家青山剛昌，18 日現身東京淺草寺出席《城市風雲兒》( YAIBA 台灣又譯九龍珠 ) 繪馬奉納儀式，談到這次的繪製青山笑著回顧並表示「連載已經過了 30 年，角色臉龐甚至有點像柯南。」

▼青山剛昌繪製繪馬。（圖／翻攝自推特@oricon_anime_）

《YAIBA》曾於 1988 至 1993 年間在《週刊少年Sunday》連載，現正改編為動畫《真・侍傳 YAIBA》熱播中。適逢 8 月 18 日「YAIBA 之日」，青山在動畫取材地淺草寺奉納一幅繪有主角刃等角色的特大繪馬，該繪馬使用自境內傳法院庭園、樹齡超過 200 年的古木製作。

淺草寺奉納大繪馬，距離上一次可追溯至大正時代時隔約 100 年，寺內現存超過 200 件江戶中期以後的繪馬，多為勝海舟等歷史名人留下的作品。青山笑稱，「看到那些偉人的繪馬，我還想我的作品真的合適嗎？但若後來有人看到，覺得『這樣的畫也能奉納』，那也不錯。因為我的畫風確實比較特別。」

身為漫畫與動畫領域的大師，青山的繪馬將與歷史上名師作品並列別具意義，談到此次繪製，青山透露是用馬克筆與墨筆完成，並回顧，「距離連載《YAIBA》已經大約 30 年，再畫時角色臉龐變得柔和了一些，甚至有點像柯南。不過手還記得怎麼畫，就像自然而然動了起來。」