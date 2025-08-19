《鬼滅之刃無限城》胡蝶忍戰童磨宣傳太精緻！千萬瀏覽粉絲看哭

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》目前日本票房已經突破 257 億日圓，每一段戰鬥以及回憶都是那麼的驚心動魄與感人。先前官方更釋出第四彈宣傳「胡蝶忍 vs 童磨」，超精緻主視覺在推特上吸引超過千萬粉絲查看。

《鬼滅之刃》蟲柱 胡蝶忍在作品中擁有高人氣，美貌外型、強勁實力、保護眾人決心令人敬佩，另一邊十二鬼月中的上弦之貳 童磨，劇場版中同樣展現超強壓迫感，天真無邪外貌與聲音下卻句句能感受到惡意，兩人過去還有決戰可說是這次劇場版一大看點。第四彈宣傳只見胡蝶忍義無反顧衝向微笑童磨，刀與扇子碰撞激出劇烈火光：「傾盡所有，只為了這一擊！」超美宣傳在推特上吸引超過 1200 萬查看，按讚數更超過 37 萬成為了《鬼滅》上映至今流量最高的一張圖 ( 第二名水柱 vs 猗窩座 20 萬按讚 )。

第四彈 PV 目前於 YouTube 上釋出一天就接近 200 萬觀看，網友們也紛紛表示，「小忍好美」、「精緻到想哭」、「需要這張海報」、「願意為了胡蝶忍四刷」。日本儘管已經上映超過一個月，但票房還是呈現飛躍式成長，突破 257 億 8265 萬 6600 日圓（ 約 52 億台幣 ）、觀影人次達 1827 萬 2941 人紀錄，現在上升至影史第4名。