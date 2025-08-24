ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

陸客批日秋葉原手遊廣告太「暴露」　慘遭網打臉：碧藍國產遊戲

記者黃冠瑋／綜合報導

日本東京秋葉原對於關注ACG的宅宅們來說，可說是嚮往朝聖的天堂，商圈除了有電子產品外，也充斥著大量遊戲、動漫、卡牌等商家，因此當地關於ACG廣告更是五花八門。然而近日有一名中國部落客批評秋葉原上《碧藍航線》廣告角色穿著太「暴露」引發議論，不料卻慘遭網友打臉，「這是國產遊戲」。

▼中國部落客批秋葉原上廣告角色暴露慘遭打臉。（圖／翻攝X、知乎／@azurlane_staff、張艾菲）

▲▼中國部落客批秋葉原上廣告角色暴露慘遭打臉。（圖／翻攝X、知乎／@azurlane_staff、張艾菲）

事情其實是，一名中國部落客「張艾菲」近日前往秋葉原買耳機，其中看到多個類似手遊的廣告看版上女角穿著有穿跟沒穿一樣，甚至點出女性身體比例非常不正常，好像長了「腫瘤」，甚至嘲諷「牛頓看了都得叫一聲大哥」，認為日本分級部門有問題，畢竟會有父母帶著孩子來秋葉原買模型。

消息一出後迅速引來許多網友討論，經調查發現，中國部落客「張艾菲」所指出暴露廣告手遊皆是知名手遊《碧藍航線》角色，並且該遊戲還是出自中國開發，對此袁艾菲也驚訝表示，「啊？國產遊戲？」，其他網友也出面表示，「這在秋葉原很正常，並且已經有用文字遮擋，算是普遍級」，也有網友嘲笑表示，「母國人在國外也要打拳，一視同仁」、「賣鴉片到國外，卻賣到自己人也吸到」、「原想批判日本人，沒想到卻是打到自己人」。

