《Roblox》爆出「兒童剝削 」爭議　14萬玩家不滿連署罷免執行長

記者黃冠瑋／綜合報導

知名沙盒遊戲平台《Roblox》上提供了許多獨立創作者資源，也是目前英國8至12歲年輕玩家中最受歡迎的平台，然而近幾年卻飽受許多爭議，像是欺凌、誘導兒童接觸有害露骨內容，平台執行長甚至提出如果擔心就別讓孩子玩，如此放任態度遭到許多玩家不滿，對此超過14萬玩家發起連署要求執行長下台。

▼玩家不滿《Roblox》執行長發起罷免連署。（圖／翻攝自X／@Roblox）

▲▼玩家不滿《Roblox》執行長發起罷免連署。（圖／翻攝自X／@Roblox）

根據外媒報導，《Roblox》作為全球最大的遊戲平台之一，Roblox2024年每日平均有超過8,000萬活躍玩家，其中約40%年齡低於13歲，而該平台擁有約4,000萬個用戶生成的遊戲和體驗，但近年來，因未能充分解決平台上的掠奪性行為和兒童剝削問題，再加上平台執行長提出如果擔心就別讓孩子玩，如此不作為一直飽受批評，先前也爆出美國有一名13歲孩童因遊玩Roblox慘遭誘騙綁架，讓孩童家人憤而提告，美國路易斯安那州檢察官也向Roblox起訴，指控「《Roblox》平台縱容並助長了兒童性侵犯者猖獗的網路環境」。

雖說Roblox出面反駁，堅稱該平台在安全方面已取得了重大進展，強調 Roblox在過去一年中新增了40多種工具，所有這些工具都旨在保護兒童，包括更嚴格的家長控制、過濾聊天系統、禁止直接分享圖片以及限制13歲以下用戶的直接訊息傳遞。然而提出方針讓許多人依舊不買單，指出為何不是盡早實施，反而是事件爆出後才逐漸重視。

如今反對執行長越演越烈，於是有玩家在知名連署平台Change.org發起罷免，要求《Roblox》執行長David Baszucki下台，指出在他帶領下Roblox未能迅速採取行動打擊不法人士，並且該平台允許危險內容傳播，讓犯罪惡意猖獗，截至撰稿為止已有超過14萬名玩家聲援，並且聲量還持續擴大。

關鍵字：Roblox連署

