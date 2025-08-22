《第一繼承者》合作爆AI宣傳　「假主播」惹網怒：偷懶毫無意義

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，像是先前《侏羅紀世界：進化3》就因使用AI遭玩家痛批、《激鬥峽谷》中國版也因AI宣傳遭玩家抵制。沒想到近日《第一繼承者》和《尼爾：自動人形》合作宣傳廣告中竟使用AI生成影片，引起網上軒然大波，許多網友表示，「AI偷懶假主播，只是在傷害遊戲，毫無意義」。

▲《第一繼承者》遭爆AI宣傳。（圖／翻攝自《第一繼承者》Steam）

事情其實是，隨著《第一繼承者》第三賽季在8月7日上市，對此官方找來《尼爾：自動人形》聯動合作進行遊戲宣傳，推出全新地下城、新增可操作角色、懸浮摩托車等新內容，然而卻被網友發現官方在短影音平台TikTok上所進行影片宣傳竟多次使用AI生成主播，來模擬真人視訊推薦遊戲情形。

事件爆出後，遭到許多玩家不滿，其中一名海外玩家iHardlyTriHard表示，「對這款遊戲感到難過，自己投入了2,000小時在遊戲當中，即使知道遊戲做得不盡理想，但還是繼續默默支持，然而看到官方用AI假主播進行宣傳，有如當頭棒喝，寧願花錢做AI假主播，也不願找實際內容創作者合作」，他後續也提到在這影片當中僅有第一次出現主播是真人畫面，但卻未經過作者同意就私自使用並且聲音還換成AI配音，其餘影片中所有主播、聲音、腳本皆出自AI生成，並且官方影片只要遭到批評，就會偷偷下架然後重新上傳，以此試圖掩蓋批評言論。

對此，許多網友也感到相當震驚，「即使用AI製作，但影片製作也太誇張了，極其敷衍」、「說實話，這些AI假主播廣告根本是在損害遊戲，為何不和真人合作」、「看到這宣傳廣告，根本不會想玩這款遊戲」、「AI偷懶假主播，毫無意義」。

