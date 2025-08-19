劇本「給業者銷毀卻外流」...中村曝聲優親處理、自買碎紙機

記者楊智仁／綜合報導

先前的深夜節目「TOKYO SPEAKEASY」中，搞笑藝人よゐこ（Yoiko）成員有野晉哉與知名聲優中村悠一展開對談，揭露了聲優業界對於台本處理的高度重視與不為人知的內幕。

▼中村悠一揭聲優業對台本的高度重視。（圖／翻攝自@nakamuraFF11推特）

有野回憶，自己早期以聲優身分參與動畫《蠟筆小新》的錄音時，因習慣將綜藝節目的台本留在休息室，準備離開現場時被飾演主角野原新之助的資深聲優矢島晶子提醒，「在聲優業界台本是非常重要的東西，必須帶回家妥善處理。」這段經驗讓他大開眼界，也深刻感受到聲優對保密責任的重視。

中村悠一則補充，聲優所接觸的台本往往包含未公開資訊，因此處理不當可能造成嚴重外洩風險。他透露，「有些人交給業者銷毀卻還是發生過外流事件。所以我乾脆自己買碎紙機，把台本全數粉碎處理。」他也指出，幾乎所有台本都有編號，例如「30號是中村」，一旦流出就能追查來源責任重大。

對於台本處理的責任分配，中村坦言，「這種高風險的工作，其實是被很輕描淡寫地交給我們自己來做的。」雖然偶爾會由節目組回收台本，但大多數情況仍需聲優自行帶回處理。他也笑說，如果錄音室能配備碎紙機會方便許多，但現實中幾乎不可能實現。