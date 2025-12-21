兩津回來了！《烏龍派出所》睽違10年推新動畫　聲優陣容將更換

記者楊智仁／綜合報導

超人氣漫畫《烏龍派出所》正式宣布啟動 50 周年紀念企劃，最受眾人矚目的當然是睽違 10 年的新作動畫將推出，並啟用全新配音陣容，動畫製作將由 Studio Gallop 負責。除此之外 Jump Festa 2026 舞台上也確定會推出遊戲《烏龍派出所～阿兩的商店街物語～》。

▼《烏龍派出所》啟動 50 周年企劃。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

《烏龍派出所》自 1976 年起至 2016 年止，於《週刊少年 Jump》連載長達約 40 年，故事以東京下町為舞台，描寫任職於龜有公園前派出所的警察「兩津勘吉」，與同事及周遭人物之間發生的爆笑日常，是日本漫畫史上極具代表性的搞笑作品之一。電視動畫版最初於 1996 年至 2004 年期間常態播出，其後於 2005 年 1 月至 2016 年 9 月之間不定期播映，陪伴無數觀眾成長。

活動中官方首先公開了《烏龍派出所》漫畫連載 50 周年的紀念標誌，並宣布著《新 烏龍派出所》動畫將以嶄新風貌重新出發，並由曾負責 1996 年電視動畫版《烏龍派出所》的 Studio Gallop 全力製作，消息一出也讓現場氣氛瞬間沸騰，聲優名單預計於 2026 年 9 月正式公開。

《烏龍派出所～阿兩的商店街物語～》也公布了首支預告片，作品以像素風格方式呈現是經營模擬遊戲，阿兩將拯救瀕臨倒閉的商店街，一邊經營努力變成億萬富翁的同時還要小心不能被所長抓到。