吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

記者楊智仁／綜合報導

一則充滿生活感的家庭趣事，近日在網路上引發熱烈討論，網名為「めがね」的日本媽媽分享自家發生趣聞，描述一次全家前往壽司吃到飽餐廳用餐，竟意外演變成「Switch 2 購入事件」，讓不少網友笑稱這根本是「父子聯手設局」。

▲▼壽司換Switch 2。（圖／翻攝自推特）

媽媽回憶，當天一家人在壽司吃到飽餐廳用餐，由於是限時不限量的形式，丈夫一時拿得太多最後實在吃不下，桌上仍剩下不少壽司，就在氣氛略顯尷尬時，就讀小學六年級的二兒子突然挺身而出，興奮表示，「如果你幫我買 Switch 2，我就幫你把桌上的全部吃完。」話音剛落，兒子立刻行動迅速將剩餘餐點掃光。

媽媽事後無奈吐槽，表示丈夫當時「吃得太撐，已經失去理性判斷能力」，不僅完全沒察覺兒子的「小心機」，還被感動得不行，當場將二兒子稱為「救命恩人」，並立刻拍板要求回家路上順便買一台 Switch 2，突如其來的購物讓媽媽一頭霧水，但在丈夫聽不進任何反對意見的情況下，也只能照做。

貼文曝光後迅速引起大量網友共鳴與討論，目前超過 650 萬觀看並有 15 萬按讚，留言幾乎一面倒笑喊媽媽「被父子倆完美套路」，網友表示，「這孩子太會抓時機了，小小年紀就懂談判」、「因為害怕浪費食物的羞愧感，促成了 Switch 2 的誕生。」面對眾人調侃，媽媽也並笑說「老公不知道在幹嘛，但如果真的是二兒子設計的，那也太可怕了」，她同時補充，雖然 Switch 2 是由她出面購買，但實際花的是丈夫的零用錢，因此心情上並沒有太多不滿，言語間流露出夫妻間的默契與包容。

