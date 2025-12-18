ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲　玩家欣喜：我的童年

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲是否能留存至今，一直以來是玩家所面臨到問題，像是SEGA早期推出獨佔服務Channel，就因為經營不佳，已在1998年終止導致遊戲流失。不過如今數位保存迎來重大突破，電玩歷史基金會近期成功尋回，保存了144款來自SEGA早期訂閱服務的遊戲ROM，讓不少玩家感到欣喜，自己童年回來了。

▼電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲。（圖／翻攝自YouTube／The Video Game History Foundation）

▲▼電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲。（圖／翻攝自YouTube／The Video Game History Foundation）

根據外媒報導，世嘉Channel於1994年推出，是最早的訂閱制數位遊戲服務之一，當時是透過電視線將新遊戲和內容直接傳輸到玩家的遊戲主機，然而該服務卻在1998年不幸關閉，之後讓許多曾在該服務上提供的獨家遊戲和內容一度被認為永久消失，直到如今電玩歷史基金會（Video Game History Foundation,VGHF）才有所改變。

在此次保存計畫中，VGHF與前世嘉頻道節目副總裁Michael Shorrock，以及一位收藏了世嘉頻道備份磁帶的瘋狂粉絲攜手合作，最終保存了144款新的ROM，其中建立了包含 Shorrock 個人筆記與簡報的 VGHF 數位圖書館，當中更揭露了名為「Express Games」的未公開後繼服務，並製作了一部名為《Don’t Just Watch TV: The Secrets of Sega Channel》的紀錄片。

至於144款遊戲也有許多稀有內容被保存下來，像是一個從未曝光的 SEGA Genesis 網頁瀏覽器，《Garfield: Caught in the Act – The Lost Levels》和《The Flintstones》等，這兩款遊戲起初原被放棄，但後來被重新利用製作成 Sega Channel的獨家內容。對此，電玩歷史基金會表示，「除了少數例外，這次的尋回計畫已幾乎涵蓋了所有遺失的Sega Channel遊戲。我們相信這也意味著，所有曾在美國發行的獨特 SEGA Genesis 遊戲，現在都有了數位備份」，不論如何對於玩家而言，能夠再次見到遺失已久的遊戲復刻，已經屬實不容易。

另外，這也不是VGHF第一次做出對遊戲圈重大貢獻，該基金會先前也推出了供歷史學家與研究人員免費使用的數位資源庫，其中就包含3萬多件50年電子遊戲歷史檔案，並在後續取得電玩雜誌《Computer Entertainer》的全數發行權。

