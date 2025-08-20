《寶可夢傳說Z-A》戰鬥媲美魂系　任天堂員工直言像《黑暗靈魂》

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》確定將在10月16日於Nitendo Swich上正式發售，先前也因為快龍超進化曝光再度引發話題，如今官方在日前所舉辦2025年寶可夢世界錦標賽的玩家提供試玩，其中實況主Etchy就大讚玩法很刺激，甚至意外曝光任天堂員工稱玩法媲美類魂遊戲《黑暗靈魂》引起網上熱議。

▼《寶可夢傳說Z-A》「四人連線對戰」搶先亮相。（圖／翻攝自YouTube／寶可夢 官方）

根據外媒報導，隨著遊戲即將在10月16日發售再加上近期正好舉辦2025年寶可夢世界錦標賽，於是《寶可夢傳說Z-A》官方決定提供給有參與這場活動的玩家以及實況主式玩，以此蒐集玩家們對於這款遊戲各種不同意見。

其中實況主Etchy就透露，在他試玩《寶可夢傳說Z-A》期間，任天堂工作人員就詢問他是否有玩過類似玩法的遊戲，Etchy則表示沒有，沒想到工作人員卻意外爆出這種玩法其實類似於《黑暗靈魂》，消息一出後迅速在網上掀起熱議。

不過把《寶可夢傳說Z-A》戰鬥玩法比喻成《黑暗靈魂》其實是有原因，看到國外試玩影片會發現本作速度、距離、出招形式、Boss戰寶可夢失控攻擊玩家畫面以及玩家必須透過翻滾來躲避攻擊，其實都跟《黑暗靈魂》相當類似，這也是寶可夢不同於以前戰鬥風格，對於寶可夢玩家而言可說是相當新奇。另外官方也公布了四人連線對戰模式，玩家必須在三分鐘內打倒最多玩家取得最終勝利。