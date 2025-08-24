《GTA6》最大競爭恐是GTA5　分析師曝關鍵「市場」難突破

記者黃冠瑋／綜合報導

備受矚目《俠盜獵車手6》（GTA6）即將在明年5月26日問世，毫無疑問恐再次成為遊戲界新風潮，對於其他遊戲廠商而言或許都想暫時避開《GTA6》上市，以此減少利潤損失。然而國外遊戲產業分析師Mat Piscatella近日大膽預測，由於遊戲市場分食嚴重再加上《GTA5》依舊強勢，恐最大競爭對手將會是自己。

▼《GTA6》最大競爭對手恐是自己。（圖／翻攝自Rockstar Games官網）

根據外媒報導，隨著《GTA6》上市日期逐漸逼近，關於遊戲討論度更是水漲船高，像是先前Alinea Analytics 分析師 Rhys Elliott就提出售價不要超過80美元恐會影響《GTA5》玩家轉向新作意願。對此，國外遊戲產業分析師Mat Piscatella近日接受採訪時，提到關於《GTA6》上市時市場所呈現趨勢其實十分「瘋狂」，由於遊戲還是會一直不斷推出新作，但市場仍存在許多線上長青遊戲，像是《Minecraft》、《要塞英雄》距離推出已經有一段時間，但仍可以創造數十億美元收入，並且遊戲依舊有影響力。

至於《GTA5》距離推出已經超過12年時間，但至今仍是每個月前20大暢銷遊戲之一，影響力相當恐怖，就因為如此Mat Piscatella也大膽預測，《GTA6》推出後恐怕最大的競爭對手將會是前作《GTA5》。雖說像《GTA6》這樣備受期待的作品竟然要與一款十年前的老遊戲競爭，這聽起來有點荒謬，但Mat Piscatella的說法其實不無道理，畢竟 《GTA6》不僅明年才會在次世代主機上發布，並且售價可能會再調整，因此很可能使其更難取得《GTA5》那樣長期熱賣成績，但仍不可小覷《GTA6》是否會改變市場的潛在能力。