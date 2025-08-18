ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》世界賽快閃店黃牛掃貨　主辦急調整措施控人流

記者楊智仁／綜合報導

2025 年寶可夢世界錦標賽（Pokémon World Championships）於 8 月 15 至 17 日在美國加州安那翰會議中心舉行，場內官方周邊商品商店卻因黃牛大量掃貨，引發粉絲不滿。雖然寶可夢公司事前祭出購買數量限制與抽籤制度，但現場仍傳出黃牛成功搶購導致不少粉絲撲空。

▼寶可夢世界錦標賽官方商店。（圖／翻攝自推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

包含集換式卡牌遊戲（TCG）周邊與其他收藏品的限定商品，開店數小時後就出現在 eBay 等轉售平台，價格遭到炒高，現場人潮爆滿、失序狀況頻傳。主辦方在第二天緊急調整，實施分批入場措施，才讓人流逐漸可控，後續影片顯示貨架仍有陳列商品，但最熱門的 TCG 產品是否仍有存貨尚不明朗。

本屆錦標賽項目涵蓋 TCG、《寶可夢大集結》、《Pokémon Go》與正統 RPG 新作《朱／紫》，總獎金池達 200 萬美元。比賽之外，錦標賽也以獨家周邊與獎勵著稱，參賽者可獲得特別版卡牌，進一步吸引收藏家與粉絲關注。不過，黃牛問題多年來持續困擾寶可夢周邊，粉絲呼籲官方加強管控，確保未來活動能保障公平購買權益。

