《死亡擱淺》官方重現「隱生蟲」零食　肥胖身姿網笑喊：好酥脆

記者黃冠／綜合報導

眾所矚目的《死亡擱淺2》靠著小島秀夫各種合作彩蛋以及遊戲畫面精緻，讓遊戲評價一直居高不下，其中遊戲世界觀生物更是受到玩家討論，像是玩家在庇護所休息時能食用「隱翅蟲」補充體力。對此，沒想到官方竟然化虛擬為現實，教玩家如何親手重現隱生蟲零食，肥美身姿讓許多網友開玩笑表示，「好酥脆」。

▼《死亡擱淺2》隱翅蟲零食重現。（圖／翻攝自X／@PlayStation）

根據官方公開資訊顯示，此次製作食譜也非常簡單，因此不太會料理的人們也無須擔心製作難度，關於此物製作菜單中，主要是由水、糯米粉、白豆沙所組成，首先將糯米粉與水混合後以微波爐加熱，再與白豆沙揉成麵糰，此時「隱翅蟲」基底就已經完成，後續在調色和調味過程中，只需要根據遊戲中不同種類「隱翅蟲」進行混合不同食用色素就能完成，像是綠色混入綠色果汁、紅色則是辣椒粉，也可依照個人口味喜好加入不同調味料。

調味完後就進入造型階段，玩家只需如同捏黏土般捏出蟲的身軀與足部，再用巧克力醬點綴，最後塗上融化的洋菜膠，就可營造出隱生蟲光滑濕潤的外表，雖說無法像遊戲中山姆一樣，一口咬下非常酥脆，但官方所推出製作食譜可說是相當高度還原，肥美身姿外表也相當可愛，只不過味道上如何就見仁見智。