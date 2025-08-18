ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》更新爆「當機怒潮」　玩家不滿評價再度慘跌

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，甚至在Steam上出現大量紅色評論，導致遊戲評價下滑嚴重。雖說後續官方承諾會提前更新改進讓評價有一度起死回生，然而近日卻又遭到許多玩家爆出「快速移動」功能時常會導致遊戲當機，讓評價再度慘跌大多負評。

▼《魔物獵人荒野》更新當機頻傳。（圖／翻攝自X／@monsterhunter）

▲▼《魔物獵人荒野》更新當機頻傳。（圖／翻攝自X／@monsterhunter）

《魔物獵人：荒野》在2月28日正式推出後，曾一度受到許多玩家追捧，然而後續因為遊戲更新過慢，再加上優化與技術表現問題受到了不少PC玩家批評，而先前官方已經承諾原訂在9月底實裝的第3彈免費更新將提上日程，預計改為8月13日提前登場，其中將帶來新的追加魔物與增加閒置玩家相關遊戲內容，以及高難度任務系列、擁有複數技能的護石獎勵，以此解決魔物獵人面臨到更新過慢問題，上線之初曾一度有讓評價就此回升到褒貶不一。

不過在公告時，許多玩家就曾直言提前更新雖說是好事，但遊戲優化才是首個重要目標，希望官方能確保測試，不要讓Bug滿天飛，如今沒想到玩家預感竟然成真，在近日更新版本中，越來越多玩家開始回報使用「快速移動」功能時常會導致遊戲當機，並且這不只是 PC 玩家會遇到這個問題。雖說官方已經展開積極調查，但這樣技術出包讓不少多年魔物獵人老粉感到相當失望，讓近期Steam評價又再度慘跌至「大多負評」，內容多聚焦在優化太差當機頻傳、隨機護石系統根本是大海撈針等。

關鍵字：魔物獵人卡普空

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

