《瑪利歐賽車世界》「牛鼻環」惹爭議　動保要求移除：牠很痛苦

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐賽車世界》不管是遊戲玩法或是角色內容都深受玩家的矚目，其中討論最多就是此次首度加入的乳牛，像是得勝露胸、24人組牛車隊、牛屁股沾泥巴考究，都讓牠受到熱議。然而先前牛吃肉漢堡就遭到動保PETA質問，近日PETA又再度發起請願，要求移除乳牛的鼻環，聲稱「乳牛其實很痛苦」。

▼《瑪利歐賽車世界》乳牛鼻環再掀爭議。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo公式チャンネル）

▲▼《瑪利歐賽車世界》乳牛鼻環再掀爭議。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

關於《瑪利歐賽車世界》首度加入角色「乳牛」，自推出以來就深受玩家矚目焦點，不管是同場競技 24 名玩家都是乳牛，或是乳牛得勝露乳胸，還是牛屁屁還原現實骯髒情形，都證實乳牛在所有人心目中地位相當之高。然而高人氣的同時卻也衍生出不少爭議，像是先前美國善待動物組織PETA就注意到遊戲「漢堡道具」，如果乳牛吃下就會變成同類相食場景，讓PETA直言想展開調查，並呼籲「無論是在遊戲或是現實生活中，動物都值得被善待」，也遭到許多玩家傻眼表示，「這只是遊戲，有更多值得去關注的事」。

對此，美國善待動物組織PETA近日又再度發出聲明，要求任天堂能移出關於乳牛身上的鼻環，並解釋「知道《瑪利歐賽車世界》本身只是遊戲，應該是一種快樂體驗，但快樂不能建立在肉類、乳製品產業中對牛帶來痛苦工具之上，沒人會想在賽道奔馳時聯想到動物正承受痛苦，被迫戴上鼻環的牛絕不可能像在遊戲裡展現傻傻的笑容」。

另外，這也不是PETA發出這樣要求，像是在任天堂另一款高人氣遊戲《動物森友會》就曾遭到要求停止鼓勵虐待魚類和昆蟲行為，不過任天堂當時則沒有做過多回應。

