Steam多國突停止PayPal付款　官方證實有關「成人內容審查」爭議

記者楊智仁／綜合報導

全球知名數位遊戲平台 Steam 近日在部分地區無預警停止支援 PayPal 作為付款方式，令不少用戶在結帳時措手不及。Valve 發言人證實，這並非技術性故障，而是因與支付處理機構之間的持續衝突所引發結果。

▼PayPal限縮steam幣種支援。（圖／翻攝自Getty Images）▲▼PayPal限縮steam幣種支援。（圖／翻攝自Getty Images）

Valve 向外媒表示，此次事件與 Steam 平台上提供特定內容有關，類似於過去 Mastercard 對某些成人遊戲提出疑慮的情況。根據說明，是 PayPal 的其中一家收單銀行決定停止處理來自 Steam 的交易，導致 PayPal 在多種貨幣區域被迫下架。目前仍可在 Steam 使用 PayPal 的貨幣包括：歐元、加幣、英鎊、日圓、澳幣、美元。儘管主要貨幣尚未受影響，但本次變動預計將波及全球眾多玩家。

值得注意的是，即使 Steam 已針對成人導向遊戲進行大規模下架，PayPal 依然選擇退出部分市場。這波審查潮起因於來自信用卡公司與反暴力女性團體「Collective Shout」的壓力，雖然支付處理商強調不會干涉合法商品的銷售，但 Valve 指出，中介機構如銀行實際上扮演著施壓角色，促使平台重新評估所允許上架的內容。目前 Valve 對於遊戲上架政策僅模糊表示內容須符合支付機構規範，導致不少開發者與玩家對內容審查的未來感到不安。

