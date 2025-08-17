ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》辦烏鴉專場見面會！陣容超豪華全是一線聲優

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》作為近年現象級動畫，其角色都是由知名度超高的一線聲優配音，不只包含我們所熟知的主角團、柱、上弦，就連負責報信的烏鴉聲優們也大有來頭。日前《鬼滅之刃》宣布舉辦見面會，正當大家好奇會是哪位劍士要出席時，仔細一看竟然是「烏鴉」的聲優專場。

▼《鬼滅之刃》烏鴉聲優陣容豪華。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼鬼滅聲優。（圖／翻攝自推特）

烏鴉在《鬼滅之刃》負責通知外，「無限城」劇場版中也扮演重要角色，而這些烏鴉的聲優也都大有來頭，「山崎巧、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀內賢雄、速水獎」，每一位都擁有豐富資歷，像石見舞菜香演過《我推的孩子》黑川茜、釘宮理恵堪稱傲嬌系角色代表、演出《七龍珠》弗利沙的中尾隆聖、堀江由衣獻聲《魔法水果籃》第一作女主本田透、堀內賢雄演過《火影忍者》培因、速水獎出演《死神》藍染...。如今眾人們將以《鬼滅之刃》烏鴉身分出演見面會。

這次見面會預計 9 月 6 日在TOHO CINEMAS 新宿登場，屆時日本也會有相關轉播，而強大的烏鴉陣容也讓網友笑喊，「這就是鬼滅，全是經費」、「聲之呼吸」、「沒想到連烏鴉都可以這麼豪華」、「南南東！南南東！」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

推薦閱讀

Steam多國突停止PayPal付款　官方證實有關「成人內容審查」爭議

《神鬼冒險2》恐陷開發困境　傳育碧糾結採「AI生成」爭議

《鬼滅之刃》辦烏鴉專場見面會！陣容超豪華全是一線聲優

《戰爭機器：重裝上陣》26日正式登場　視覺、玩法全面升級

《東京復仇者展》移師台灣！百件原畫、最終決戰新體驗區亮相

《戰地風雲6》反作弊系統生效　EA公開已阻擋「33萬次外掛」

《闇影詩章凌越世界》選手神奇操作　爐石神童嚇傻網嘆：運氣好

《鬼滅之刃》動畫馬拉松免費看！萬人盯直播回顧無限列車、刀匠村

「國家漫畫博物館」首度國際展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭發生

澳洲女權開炮《劍星》女角物化　「柔弱暴露」網問號：胡說八道

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》動畫馬拉松免費看

《闇影詩章WB》選手神奇操作

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

《寶可夢》官方曬伊布家族腳底圖

《戰地風雲6》反作弊系統生效

《鬼滅之刃》舉辦烏鴉專場見面會

《鬼滅 無限城》胡蝶忍、童磨模型

日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

日本《東京復仇者展》移師台灣

最新新聞

Steam多國突停止PayPal付款

《神鬼冒險2》恐陷開發困境

《鬼滅之刃》舉辦烏鴉專場見面會

《戰爭機器：重裝上陣》26日登場

日本《東京復仇者展》移師台灣

《戰地風雲6》反作弊系統生效

《闇影詩章WB》選手神奇操作

《鬼滅之刃》動畫馬拉松免費看

台日少年漫畫百年展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭

澳洲女權開炮《劍星》女角物化

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366