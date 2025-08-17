《鬼滅之刃》辦烏鴉專場見面會！陣容超豪華全是一線聲優

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》作為近年現象級動畫，其角色都是由知名度超高的一線聲優配音，不只包含我們所熟知的主角團、柱、上弦，就連負責報信的烏鴉聲優們也大有來頭。日前《鬼滅之刃》宣布舉辦見面會，正當大家好奇會是哪位劍士要出席時，仔細一看竟然是「烏鴉」的聲優專場。

▼《鬼滅之刃》烏鴉聲優陣容豪華。（圖／翻攝自鬼滅推特）

烏鴉在《鬼滅之刃》負責通知外，「無限城」劇場版中也扮演重要角色，而這些烏鴉的聲優也都大有來頭，「山崎巧、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀內賢雄、速水獎」，每一位都擁有豐富資歷，像石見舞菜香演過《我推的孩子》黑川茜、釘宮理恵堪稱傲嬌系角色代表、演出《七龍珠》弗利沙的中尾隆聖、堀江由衣獻聲《魔法水果籃》第一作女主本田透、堀內賢雄演過《火影忍者》培因、速水獎出演《死神》藍染...。如今眾人們將以《鬼滅之刃》烏鴉身分出演見面會。

這次見面會預計 9 月 6 日在TOHO CINEMAS 新宿登場，屆時日本也會有相關轉播，而強大的烏鴉陣容也讓網友笑喊，「這就是鬼滅，全是經費」、「聲之呼吸」、「沒想到連烏鴉都可以這麼豪華」、「南南東！南南東！」