《萬代模型巡迴特展》直擊！鋼彈45周年3米高巨型立像登場

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部主辦的《萬代組裝模型巡迴特展》今年將在台北、台中與高雄接力登場。首站台北場將於8月16日至24日在台北華山1914文化創意產業園區盛大登場；高雄場接續於10月4日至10月12日在駁二藝術特區展出；台中場則將於11月1日至9日於台中Lalaport與粉絲們見面，邀請北、中、南的組裝模型玩家齊聚這場不容錯過的夏日模型盛事。

為慶祝鋼彈組裝模型邁入45週年，《萬代組裝模型巡迴特展》首站台北場將展出以鋼彈模型最高規格－PG UNLEASHED RX-78-2 鋼彈為原型打造的3米高巨型立像。經典配色與帥氣姿態重現鋼彈英姿，展現鋼彈標誌性的威武氣勢，成為展場最受矚目的拍照打卡亮點。

於特展重磅登場的「鋼彈模型區」，將展出多款重量級紀念作品，包括首度登台、為紀念鋼彈45周年推出的PG UNLEASHED ν鋼彈，以及為紀念「鋼彈W系列」30周年推出的RG 、EG飛翼鋼彈零式、「水星的魔女」MGSD風靈鋼彈、「機動戰士Gundam GQuuuuuuX」等最新鋼彈模型，現場也將展出歷代RX-78-2鋼彈，和粉絲們一起回顧鋼彈模型的歷史。

「人氣IP組裝模型區」則集結多款經典話題作品，包括《寶可夢》、《遊戲王》、《數碼寶貝》、《宇宙戰艦大和號》、《航海王》、《魔神創造傳》，以及恐龍組裝模型『侏儸紀世界』聯名商品等模型也將同步登場，讓粉絲們大飽眼福。除此之外，萬代原創組裝模型品牌30 MINUTES LABEL也將在台北會場先行展示30MF 組裝奇幻輕作戰的新勢力 – 龍人騎士。30MS和偶像大師聯名商品，30MP『孤獨搖滾』系列商品也將魅力登場，和粉絲一起探索組裝模型的無窮魅力。

展區同步設有「萬代組裝模型體驗教室」，邀請專業模型製作老師親自指導組裝技巧，今年也將持續推出鋼彈麥克筆噴塗系統體驗區，將麥克筆轉化為噴槍，更加入了筆塗體驗，邀請粉絲為自己的作品上色，將獨一無二的成品帶回家。除此之外，『黏土模型套件』系列－原創模型品牌《便便生活》也將於現場設立體驗區。僅用一份套件跟紙黏土，就能夠任你揉捏、裁開、壓平、替換組裝零件，創造專屬於你的便便角色，讓孩子訓練手部肌肉的同時，發揮創意自由把玩，邀請大小朋友一起打開組裝模型的探索大門。