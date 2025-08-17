ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰爭機器：重裝上陣》26日正式登場　視覺、玩法全面升級

記者蘇晟彥／綜合報導

發行、代理商傑仕登宣布，第三人稱動作射擊的經典遊戲系列《戰爭機器》初代重製版《戰爭機器：重裝上陣》將於8月26日正式發售PS5實體版！《戰爭機器》以融合生存恐怖氛圍、戰術動作玩法及深刻劇情廣受玩家喜愛，此次將以全面升級的視覺與遊玩體驗，邀請玩家再次踏上充滿硝煙與熱血的戰場。

▼《戰爭機器》初代重製版《戰爭機器：重裝上陣》26日正式上市。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 。

經典重現
 《戰爭機器：重裝上陣》是以 2015 年推出的初代重製《戰爭機器 究極版》為基礎進行強化，同時也是迎接2026 年《戰爭機器》系列 20 週年紀念作品。遊戲完整收錄《究極版》的所有內容，包含額外戰役行動、所有多人遊戲地圖和模式等上市後推出的所有DLC，並可透過進度解鎖的經典角色和外型。

全面升級
 PS5 版為 4K 解析度與 60FPS 戰役模式，120FPS 多人對戰，搭配可變刷新率 (VRR) 以提升畫面穩定性。此外，光影效果強化使場景更真實，並加入7.1.4 3D 空間音訊，帶來沉浸式聲音體驗。
由於遊戲運行速度大幅提升，載入時間更短，操控反應更即時，讓玩家能夠迅速投入激烈戰鬥，享受更順暢的遊玩過程。不論老玩家或新玩家都能以最適合的方式享受這部鐵血傳奇起始之作。

跨平台多人合作
同時，本次可透過「分割畫面」或「網路連線」與好友一同體驗。戰役模式支援雙人合作，多人對戰最多可達8名玩家，可透過跨平台遊玩功能不同平台玩家同樂。更能解鎖跨平台／跨裝置存檔，並可跨平台邀請好友，讓連線與進度更加自由流暢。

