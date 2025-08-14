3A鉅作《阿瑞斯：命運的選擇者》9月上市！女神邊荷律現身秀時裝

記者楊智仁／台北報導

由韓國Second Dive開發、Com2uS Holdings發行的次世代 MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》（Ares: Rise of Guardians）於今（14）日在台舉辦盛大事前預約記者會，宣布台港澳預約正式啟動。遊戲代言人邊荷律也以啦啦隊造型閃亮登場，並贈送象徵好運與遊戲大賣的「旺來」給遊戲公司，現場更是揮毫寫下「旺」字，為《阿瑞斯：命運的選擇者》給予滿滿的應援與祝福。記者會現場以星際戰場為主題打造沉浸式舞台，並開放高規格實機試玩，吸引眾多遊戲KOL前來體驗與研發團隊進行交流，為玩家探得更多第一手遊戲情報。

▼《阿瑞斯：命運的選擇者》啦啦隊女神邊荷律現身。（圖／記者李毓康攝）

開發團隊分享理念 打造專屬玩家的未來戰場

《阿瑞斯：命運的選擇者》以一款以高品質美術、差異化戰鬥系統與沉浸式星際世界觀為核心亮點的跨世代手遊，遊戲最大特色之一便是立體化空地雙戰場，玩家能自由穿梭於地面與空中，享受高速移動與多層次戰鬥的樂趣。遊戲核心的「機甲戰鬥系統」讓玩家能透過機甲來即時切換四大職業，帶來流暢的操作手感與多樣化戰術選擇，搭配高品質科幻美術與沉浸式世界觀，整個星際戰場不僅視覺衝擊感十足，更讓玩家彷彿置身電影級未來戰爭場景。同時，本作支援手機與 PC 跨平台遊玩，讓玩家隨時隨地都能加入守護者軍團，展開屬於自己的星際冒險。

Com2uS Holdings代表鄭哲浩表示，「《阿瑞斯：命運的選擇者》是一款超越傳統手遊水準的MMORPG，不僅在遊戲性與系統設計上具備明顯差異，更開啟了 MMORPG類型的新篇章。我們以高水準美術與完整世界觀，打造一個既科幻又貼近玩家的近未來宇宙，並透過獨特的戰鬥系統，帶來節奏緊湊、打擊感十足戰場體驗。」另外，遊戲開發商Second Dive代表潘承哲則是希望透過空地雙戰場、高速戰甲切換與細膩美術，呈現出獨特未來戰爭舞台，讓玩家體驗到前所未有過的科幻戰鬥快感。

《阿瑞斯：命運的選擇者》於台港澳市場運營策略上，將選擇與智冠MyCard攜手合作，利用在地化的內容征服玩家，對Com2uS Holdings而言，在台港澳地區絕對不是單純的在地上市，而是要基於完整的本地最佳化策略，成功札根當地市場。對此，《阿瑞斯：命運的選擇者》特別為台港澳的玩家規劃出專屬寵物以及座騎，未來甚至有可能將遊戲背景結合台灣知名建築，讓玩家產生更濃厚的遊戲認同感。



邊荷律化身戰場應援女神 揮毫「旺」字為遊戲祈福

活動現場最大焦點莫過於韓國人氣啦啦隊女神邊荷律的驚艷亮相，身著啦啦隊應援造型的她，一登場便成為全場鎂光燈焦點，並特別獻上象徵好運的「旺來」。隨後，更與原廠代表共同研磨揮毫，寫下象徵祝福與氣勢的「旺」字，為遊戲上市討得好彩頭，也寓意《阿瑞斯：命運的選擇者》即將在台港澳市場一飛衝天。

邊荷律也在現場宣佈自己身上這套特別為遊戲應援所打造的服裝，也將在遊戲中做為時裝造型登場，同時呼籲玩家們趕快進行事前預約就能獲得邊荷律專屬啦啦隊時裝，「希望大家和我一起，在《阿瑞斯：命運的選擇者》寫下屬於自己的傳奇！」

高規格試玩區 KOL搶先與製作團隊互動

本次記者會特別設置六台高規格PC試玩區，完美展現《阿瑞斯：命運的選擇者》的戰鬥節奏與視覺張力，讓現場來賓搶先體驗沉浸式的未來戰場。當現場KOL坐上試玩座位時，不僅感受到戰甲切換的高速操作手感，更在空地雙戰場的立體作戰中驚呼「就像真的衝進了未來戰場！」現場媒體拍攝區還安排COSER於試玩區互動留影，將星際戰鬥的臨場感推向高潮。透過這次的實機試玩，KOL們除了率先體驗到《阿瑞斯：命運的選擇者》機甲帶來的戰鬥爽感外，更把握機會與製作團隊會談，為玩家挖掘出更多第一手遊戲情報。

小許詢問關於「課金比例的問題」，對此團隊回應，「如果想要比其他玩家更快成長，確實需要一定程度的付費，因為用金錢節省時間也是營運模式的一部分。不過《阿瑞斯》並不是一款『不付費就無法成長』的遊戲，除了透過遊戲過程獲得成長素材，大家也可以用遊戲中取得的金幣等資源，購買部分成長道具。」

丁特則好奇「職業陣容的部分要怎麼搭配，是否會有建議」，開發者則回答，「《阿瑞斯》中每一個職業都有非常鮮明的優勢，不同戰鬥服在 PVP 或 PVE 中各有專精，甚至同一職業內也能根據被動技能的特性，培養最符合自己需求的戰鬥服。我個人的建議是，前期必帶『戰神』與『咒術師』，再從獵人或工程師中挑選符合自己風格的職業，會是一個很不錯的開局組合。」