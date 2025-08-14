ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

米津玄師、宇多田光打造《鏈鋸人 蕾潔篇》片尾　網驚：神仙組合

記者楊智仁／綜合報導

藤本樹黑暗奇幻作品所改編的《鏈鋸人》，動畫 2022 年播出後引起不小迴響，接下來「蕾潔篇」可說是粉絲們最期待篇章，一段關於淀治與少女的愛情故事。稍早官方更宣布片尾曲將由米津玄師×宇多田光攜手打造，讓網友們興奮大喊「神仙組合！」

《鏈鋸人》是由日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫，獲得《這本漫畫真厲害！2021》男生篇第一名，截至 2024 年 12 月，漫畫累計發行量突破 3000 萬本，其劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》預定 9 月 24 日在台上映成為粉絲們矚目焦點，不僅如此，日本鬼才米津玄師此前為本作創作片頭主題曲〈IRIS OUT〉讓本作更添話題。

稍早，官方更宣布此次片尾曲〈JANE DOE〉由米津負責作詞、作曲，宇多田光擔任演唱，米津玄師表示，「起初創作這首歌時沒有特別鎖定由誰演唱，但在創作過程中越來越覺得除了宇多田光之外，沒有其他人適合，因此立刻提出邀請。當她那帶著憂鬱卻又如風般掠過的嗓音融入這首歌時，我驚嘆得屏住呼吸深受感動，能以一位音樂創作者的身份獲得這次機會，我感到非常榮幸。」

宇多田光則回應，「接到邀請時雖然不知道結果會如何，但我很想嘗試於是接受了挑戰，身為同樣追求自我風格的創作型歌手，我們彼此在某些部分能深刻理解，也在截然不同的表現方式間感到困惑，不斷摸索。希望大家能感受到在這過程中，我們雙方展現出的全新一面。」

