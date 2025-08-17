ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《闇影詩章凌越世界》選手神奇操作　爐石神童嚇傻網嘆：運氣好

記者黃冠瑋／綜合報導

《闇影詩章：凌越世界》於6月17日全世界同步推出，遊戲也在近日舉辦Shadowverse open kickoff 2025賽事決出世界賽亞太代表，其中包含澳洲爐石神童共同參與。然而此次獲得亞軍選手卻慘遭網友質疑，原因竟是在四強賽中選手多次做出神奇操作，讓澳洲爐石神童當場嚇傻，許多網友也直呼，「運氣遊戲」。

▼《闇影詩章：凌越世界》選手操作遭到玩家質疑。（圖／翻攝自YouTube／Shadowverse Channel）

▲▼《闇影詩章：凌越世界》選手操作遭到玩家質疑。（圖／翻攝自YouTube／Shadowverse Channel）

Cygames, Inc.所推出之新世代數位卡片遊戲《闇影詩章：凌越世界》日前在App Store、Google Play、Steam、Epic Games Store平台正式發行，雖說上市首週就因卡包售價課金問題慘遭網友猛灌負評，但依舊吸引許多新、老玩家前往遊玩。對此，《闇影詩章：凌越世界》也在8月初首次舉辦大型賽事Shadowverse open kickoff 2025，賽事冠亞軍可以代表亞太地區前往世界賽角逐世界冠軍，如今賽事也在近日成功完美落幕。

然而此次玩家話題聚焦的不是誰做出精彩判斷，而是關於亞軍選手在四強賽中多次做出神奇操作，讓許多玩家不忍開噴。事情其實亞軍選手在某場賽事時，拿出皇家牌組，澳洲爐石神童則是精靈牌組，而亞軍選手場面留有魯米納斯槍士以及士兵，並且手上扣有相同手牌，對方則是妖精劍客，如果要解決對方場上從者，這時許多玩家普遍都會知道丟出手上魯米納斯槍士，用兩個士兵解決對方場上妖精劍客，自己場上就可以留有兩張魯米納斯槍士還可以扣到對手一點，但這名亞軍選手則是選擇撞掉場面從者，再下同一張卡牌，讓澳洲爐石神童當場嚇傻，許多玩家也不解這名亞軍操作。

正當眾多玩家以為只是選手不小心打錯時，沒想到下一場更是做出神奇舉動，亞軍選手選用皇家牌組，四費回合拍出王斷天宮，場面留有風軍神以及寂靜狙擊手，這時如果是熟悉皇家的玩家都會知道進化王斷天宮不僅能召喚兩個從者士兵，更能強化場面所有從者體質，可以避免對方主教5費下水神解掉進化的從者，然而亞軍選手卻是果斷進化風軍神，同樣遭到許多人質疑，並直言遊戲運氣大於一切，競技部分只能看看就好，不過對於有接觸過卡牌遊戲玩家而言，就會知道這類型遊戲本身就存在一些運氣成分。

關鍵字：闇影詩章

雙普會3小時密談結束！　普丁：雙方已達成協議

《闇影詩章WB》選手神奇操作

