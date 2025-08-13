ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！韓媒披露：6月課超多成世界冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

號稱宇宙神遊的《棕色塵埃2》，近日被數據機構Sensor Tower揭露上線兩週年累積營收突破7,000萬美金（約台幣21億），6月周年慶活動更是創下上市以來單月營收，其中台灣玩家在總佔比就佔了17.2%，僅次於韓國、日本，可見在台灣的受歡迎程度，韓媒更以小標「深受台灣宅宅們熱愛」撰寫，指出在台灣極受歡迎，即使總人口較少，但仍貢獻非常多的金額。

▼《棕色塵埃2》深受台灣玩家喜愛，在2週年「課金」成為世界冠軍。

▲▼ 棕色塵埃2

根據韓媒報導，數據機構Senor Tower近期揭露，《棕色塵埃2》近期氣勢銳不可擋，在上市兩週年創下上市以來營收單月最高的紀錄，對此，在營收方面，全球營收市場排名分別為韓國22.9%佔比最高，其次是日本（21.9%）、台灣（17.2%）和美國（16.3%）。目前營收全球累計營收已突破7000萬美元（約971億韓元），距離累計營收1000億韓元的目標僅一步之遙。

但台灣以人口較少之姿突破重圍，可謂是「課金奇蹟」，韓媒則以「深受台灣宅宅們熱烈喜愛！」為標題，只要在討論區看到相關討論，都會狂讚「這種佛心公司我一定課到爆炸」，因此，根據數據顯示，在六月的週年活動上，台灣成為單月營收最高地區，同樣的在今年一月也曾發生過這樣的狀況，證明《棕色塵埃2》在台灣享有高人氣，因此也可以看到官方團隊時常在台灣舉辦線下活動，將下來的FF也可以看到Coser活動、製作人到場，而接下來（明日）將迎來泳裝第二波的更新，第二個尊絕不凡造型「奶牛-泰瑞絲」勢必也會引起玩家熱烈購買。

