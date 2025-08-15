《PEAK》地圖更新飆13萬人上線　超鬧「砲射隊友」笑翻全網

記者黃冠瑋／綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後，由於遊戲合作的趣味性，讓這款遊戲迅速在網上一炮而紅。如今遊戲迎來首次大更新「平頂山」模式，同時加入隊友當砲彈設定，讓許多玩家笑翻當場，並且遊戲同時上線人數還一度飆破13萬，超越7月11.4萬最高紀錄。

▼《PEAK》更新同時上線人數破13萬新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／Landfall）

《PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲，可說是近期輕鬆小品遊戲中最大贏家，其中像是先前開發者藏聲「Bingbong」嚇壞玩家，或是玩家餓過頭變烤雞，都讓這款遊戲趣味性直接拉滿。如今官方在7日迎來大型更新，加入「平頂山」地圖，讓遊戲熱度再創佳績，根據Steam DB顯示，遊戲在更新首日同時上線人數就一路飆升，甚至一度突破13.5萬高峰，直接超越7月以來11.4萬最高紀錄。

此外值得一提的是，本次更新除了新增平頂山地圖以及新道具外，官方還加入大砲功能，玩家不僅可以被當成砲彈發射出去，更是能站在發射口連同物品一起飛出，甚至比人當砲彈還來的更遠，如此超鬧設定，讓許多玩家笑稱開發者總是帶給大家有趣的驚喜。

另外，在更新不久，其實就有玩家反應遊戲中會莫名出現隱形牆，讓許多玩家也因此感到困擾，不過好在官方即時修復此Bug，讓此事得以平息。隨著遊戲不斷加入有趣設定，讓許多玩家開始期待開發者究竟還會想出什麼超鬧設定。