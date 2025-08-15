《寶可夢》官方曬「伊布家族腳底圖」　網笑歪樓：不獸控制

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》自1996年問世後可說是全球最成功的IP之一，其中除了皮卡丘人氣超夯之外，關於伊布九種造型更是受到許多人喜愛。對此，《寶可夢》官方社群「ポケモン情報局」近日突然曬出由下而上9種伊布腳底圖後瞬間引起全網暴動，更是有許多網友笑歪樓，「不獸控制，官方不可以瑟瑟」。

▼《寶可夢》官方曬出9種伊布型態腳底圖。（圖／翻攝自X／@poke_times）

事情其實是，《寶可夢》官方近日在社群曬出一張包含9種伊布型態的腳底仰視圖，從圖片中可以清楚看到每個伊布肉球以及尾部，可說是相當療育。對此，官方也表示「每個都各有不同，但每個都很好」，消息瞬間引起許多網友熱議，截至撰稿為止，觀看數已成功突破400萬，可見伊布魅力是如此驚人。

然而卻有不少網友立馬歪樓表示，「無修正瑟圖」、「官方突然發瑟圖害我被嚇到了」、「本以為是新寶可夢，但沒想到居然是伊布瑟圖」、「不獸控制了，官方不可以瑟瑟啦 」、「社群分享瑟圖，看來官方很懂玩家」。

原來會有這些圖片出現，實際上是官方在7月22日在各大平台上所推出的新益智遊戲《Pokémon Friends》，遊戲中只要玩家解鎖難題就能獲得「線團」，而這些線團就能製作出各式各樣寶可夢，像是官方此次分享的9種伊布造型。