怕索尼再出手！騰訊《荒野起源》秒刪簡介　封面換成「企鵝狗」

記者黃冠瑋／綜合報導

由中國騰訊旗下子公司Polaris Quest所開發的新遊戲《荒野起源》日前就因為「照搬式克隆」慘遭索尼提告，雖說至今騰訊仍未出面道歉，但有人近日發現官方已偷偷移除與《地平線》相似的簡介，並且女主封面被換成機械犬與機械企鵝，同時發售日期從即將公開改為2027年第四季度發售。

▼《荒野起源》偷偷移除抄襲元素。（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》）

▲▼《荒野起源》偷偷移除抄襲元素。（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》）

事情其實是，索尼在7月25日美國加州聯邦法院正式對騰訊及其子公司北極光工作室提出訴訟，指控《荒野起源》抄襲《地平線》的玩法與角色設計，最惡劣程度是關於《荒野起源》女主亞羅伊的髮色、造型、武器甚至名字都與《地平線》主角雷同。雖說騰訊就曾在2024年向索尼提出開發《地平線》系列授權手機遊戲，但最終遭到索尼果斷拒絕，然而騰訊旗下北極光工作室仍是偷偷開發類似《地平線》遊戲，不料被索尼發現並要求停止開發，但騰訊仍未停止此事，因此索尼才決定憤而提告。

如今訴訟仍持續下去，但或許是騰訊怕索尼再有下一步動作，近日已偷偷修改了《荒野起源》部分內容，其中關於遊戲簡介中有關類似《地平線》的標籤都進行刪除，像是「機械獸」、「巨型機械」等元素字眼，並且把說明改為更為模糊的語意，「玩家將在殘酷的大地中對抗強大的Boss與各種生存挑戰」。

此外，許多類似《地平線》的宣傳也進行了大幅修改，像是女主封面主視覺已改為機械犬與機械企鵝代替，發售日期也從即將公開改為2027年第四季度發售，或許是想在遊戲還未發售前把與有關《地平線》的元素都重新修改一遍。

