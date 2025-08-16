任天堂新專利曝出「釣魚搖桿」有望成真　玩家體驗更升級

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自6月5日發售以來就成為遊戲圈矚目焦點，其中Joy-Con滑鼠功能更是眾多玩家福音。如今任天堂日前又再度提交了一份新專利申請，指出任天堂內部有意研發關於「釣魚搖桿」額外裝置，將會搭配Joy-Con使用，讓玩家不再只局限於單一的操作，體驗更多不同樂趣。

▼ 任天堂Switch2手把功能有望升級。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，近幾年任天堂都專注於如何讓Switch 2更加豐富，像是此次Switch 2Joy-Con添加了滑鼠功能以及主機語音系統，而近日任天堂再度提交一份有趣的專利，其中該專利詳細描述了Joy-Con滑鼠操作感應器有意添加「釣魚搖桿裝置」，以及如何將這款裝置連接到帶有滑鼠操作感應器的控制器凹陷表面。假如能研發成功，玩家將能探索基於搖桿的多種遊戲玩法，像是釣魚遊戲體驗將會大幅提升。

另外，這項專利雖然非常新穎，但它並非首款帶有曲柄的電子遊戲設備，早在先前獨立掌上型遊戲機Playdate就配備了類似的搖桿裝置，當時開發者和創作玩家都深深被這款設計著迷，此外，任天堂也曾用Nintendo Labo製作一個紙板搖桿，因此此次任天堂提出這項專利，或許早已規劃許久。

不過對於玩家而言，討論該項功能是否能推出或許為時過早，因為申請專利並不代表就一定會將這種理念推行上市，但該項專利表明任天堂已經有這種想法，畢竟先前誰都沒想過任天堂會推出「瑪利歐音響鬧鐘Alarmo」，想必距離該新產品推出已經不遠了。

▼任天堂提出釣魚搖桿專利。（圖／翻攝自wipo）